Nieve en Madrid: el Ayuntamiento cierra todos estos parques por riesgo de desprendimientos

Alerta por nieve en Madrid. Ante las condiciones meteorológicas adversas, el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad permanecerán cerrados durante todo el día.

La orden parte de las previsiones que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante el paso de la borrasca Kristin, que ha dejado nieve en la capital, pero que también prevé fuertes rachas de viento y el consiguiente peligro de desprendimientos de ramas. Los parques afectados son los siguientes:

Parque del Capricho

Rosaleda del parque del Oeste

Parque Juan Carlos I

Parque Juan Pablo II

Parque Quinta de Fuente del Berro

Parque Quinta de los Molinos

Parque Quinta Torre Arias

Parque Lineal del Manzanares

📢 Este miércoles 28 de enero, el Retiro y varios parques de la ciudad permanecerán cerrados por condiciones meteorológicas adversas según @AEMET_Esp



Nieve e intensas rachas de viento

El paso de la borrasca Kristin por Madrid ha dejado notar sus intensos efectos. La nieve que ha alcanzado la ciudad durante las primeras horas de la jornada se suma a las rachas de viento de 72 km/h previstas por la Aemet hasta las 18:00 horas.

El Ayuntamiento de Madrid ha optado por el cierre de parques históricos de la capital CC

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que ejecutará la reapertura de todas las instalaciones cuando se haya evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. Se informará a través de todos los canales habituales del Consistorio, como sus redes sociales, así como los 22 paneles informativos situados en los accesos del parque de El Retiro.