Los Replicantes
Buscar

Noticias

Nieve en Madrid: el Ayuntamiento cierra todos estos parques por riesgo de desprendimientos

El Ayuntamiento de Madrid adopta una drástica medida ante las previsiones de la Aemet en plena borrasca Kristin.

Nieve en Madrid: el Ayuntamiento cierra todos estos parques por riesgo de desprendimientos
Nieve en Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

28 Enero 2026 12:13 (hace 1 hora)

Alerta por nieve en Madrid. Ante las condiciones meteorológicas adversas, el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad permanecerán cerrados durante todo el día.

Vídeos Los Replicantes

La orden parte de las previsiones que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante el paso de la borrasca Kristin, que ha dejado nieve en la capital, pero que también prevé fuertes rachas de viento y el consiguiente peligro de desprendimientos de ramas. Los parques afectados son los siguientes:

  • Parque del Capricho
  • Rosaleda del parque del Oeste
  • Parque Juan Carlos I
  • Parque Juan Pablo II
  • Parque Quinta de Fuente del Berro
  • Parque Quinta de los Molinos
  • Parque Quinta Torre Arias
  • Parque Lineal del Manzanares

    • Nieve e intensas rachas de viento

    El paso de la borrasca Kristin por Madrid ha dejado notar sus intensos efectos. La nieve que ha alcanzado la ciudad durante las primeras horas de la jornada se suma a las rachas de viento de 72 km/h previstas por la Aemet hasta las 18:00 horas.

    El Ayuntamiento de Madrid ha optado por el cierre de parques históricos de la capital
    El Ayuntamiento de Madrid ha optado por el cierre de parques históricos de la capital CC

    El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que ejecutará la reapertura de todas las instalaciones cuando se haya evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. Se informará a través de todos los canales habituales del Consistorio, como sus redes sociales, así como los 22 paneles informativos situados en los accesos del parque de El Retiro.

    Lo más compartido

    1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
    2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
    3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
    4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
    5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
    6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
    7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
    8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
    9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
    10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
    Artículos relacionados
    Rescatado el perro Boro con vida tras el accidente de Adamuz: ya está con su familia

    Rescatado el perro Boro con vida tras el accidente de Adamuz: ya está con su familia

    Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

    Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

    Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

    Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

    Nieve en Madrid: qué cortes en el transporte público y carreteras deja la borrasca Kristin

    Nieve en Madrid: qué cortes en el transporte público y carreteras deja la borrasca Kristin

    Contenidos que te pueden interesar
    Nieve en Madrid: qué cortes en el transporte público y carreteras deja la borrasca Kristin

    Nieve en Madrid: qué cortes en el transporte público y carreteras deja la borrasca Kristin

    El Gobierno prepara una reforma para vetar a menores en espectáculos con violencia animal

    El Gobierno prepara una reforma para vetar a menores en espectáculos con violencia animal

    Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años

    Muere la influencer y atleta Mackenzie Paul a los 26 años

    Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

    Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

    Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días

    Dónde conseguir pizzas de Telepizza gratis: las regala en estas ciudades solo estos días

    La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

    La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

    Un Alvia Barcelona-A Coruña impacta con rocas tras un desprendimiento en Lugo

    Un Alvia Barcelona-A Coruña impacta con rocas tras un desprendimiento en Lugo

    Pole fitness a los 87: "No hay edad para ninguna actividad de ejercicio"

    Pole fitness a los 87: "No hay edad para ninguna actividad de ejercicio"