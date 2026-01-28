Los Replicantes
Nieve en Madrid: qué cortes en el transporte público y carreteras deja la borrasca Kristin

La nieve en Madrid ha provocado problemas de movilidad mientras que las autoridades llaman a la precaución.

Nieve en Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

28 Enero 2026 11:27 (hace 1 hora)

La borrasca Kristin continúa dejando un escenario complicado de movilidad en la Comunidad de Madrid y su entorno. El temporal, marcado por nevadas intensas, lluvia persistente y vientos fuertes, mantiene a buena parte de la región bajo avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y dificulta tanto los desplazamientos en carretera como en transporte público.

Carreteras principales cortadas y restricciones en Madrid

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado el estado de las vías con incidencias derivadas de la borrasca:

  • Autovía A-6 (Madrid-A Coruña): cortada entre El Plantío y tramos hacia Segovia y Ávila por acumulación de nieve, considerada intransitable en varios puntos.
  • AP-6 (Madrid/Guadarrama – Segovia): también con problemas, restringida en zonas afectadas por la nieve.
  • A-1 (Madrid-Burgos): en el puerto de Somosierra la circulación requiere cadenas o neumáticos de invierno, con tramos condicionados por nieve.
  • M-607 (Colmenar Viejo – Madrid): presenta dificultades por la nevada y exige precaución a los conductores.
  • M-505, M-601, M-604, M-611, M-629 y M-637: carreteras secundarias en la Sierra de Madrid afectadas por nieve y hielo.

    • Además de estos ejes, el uso de cadenas o neumáticos de invierno es obligatorio en muchos puertos de montaña de la región y existen restricciones para camiones pesados en diversos puntos.

    En todo el país hay más de 75 carreteras afectadas, 15 de ellas pertenecientes a la red principal, con múltiples tramos en la Comunidad de Madrid incluidos entre ellos.

    Transporte público: interrupciones y retrasos

    El temporal no se limita a las carreteras; el transporte público de la región también está sufriendo interrupciones y alteraciones importantes:

    Cercanías Madrid

    Se ha interrumpido el servicio ferroviario en el tramo entre Cercedilla y Segovia por acumulación de nieve en la infraestructura. Las líneas de Cercanías C8 y C10 registran retrasos a primera hora del día debido a una incidencia en la señalización provocada por las condiciones meteorológicas adversas.

    En función de cómo evolucione la nevada, las propias operadoras han advertido de que puede haber más suspensiones o ajustes en los servicios. En casos de retrasos o cancelaciones, existe la posibilidad de solicitar un justificante para acreditar la incidencia ante Metro o Cercanías.

    Autobuses y movilidad urbana

    Las incidencias no se circunscriben a trenes: el servicio de autobuses interurbanos también ha sufrido interrupciones y desvíos en varias rutas de la región debido al estado de las carreteras. Un colapso que sobre todo se aprecia en el intercambiador de Moncloa, con ciudadanos atrapados ante la suspensión de los servicios hacia el noroeste de la región.

    Además, se han visto afectadas 30 líneas de la EMT por el corte del túnel de Valdepeñas en ambos sentidos y Sinesio Delgado dirección A 6. Las autoridades han recomendado evitar desplazamientos innecesarios y priorizar el uso del transporte público sólo cuando sea seguro.

    Medidas y recomendaciones oficiales

    La nieve en Madrid por la borrasca Kristin ha provocado problemas de movilidad CC

    Ante estas condiciones adversas, tanto la DGT como los servicios de emergencia han alertado y recomendado:

  • Consultar siempre el estado de las carreteras y planificar rutas alternativas.
  • Llevar cadenas o neumáticos de invierno en todas las vías con riesgo de nieve.
  • Limitar los desplazamientos privados en zonas de fuerte nevada.
  • Hacer uso del transporte público de forma responsable y estar atentos a avisos de suspensiones o cambios de servicio.

    • Un fuerte temporal en Madrid

    La borrasca Kristin es un sistema de bajas presiones que ha traído a España un episodio de inestabilidad marcado por nieve en cotas bajas, lluvia intensa y vientos fuertes, extendiendo sus efectos por buena parte de la península ibérica. AEMET ha señalado la posibilidad de rachas huracanadas y nevadas generalizadas que han puesto en alerta a casi todas las comunidades, incluida Madrid.

