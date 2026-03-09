Ni Pepco ni Tedi: la multinacional que cierra sus tiendas y desaparece de España

Ni Pepco ni Tedi. Las cadenas de menaje y regalos a precios 'low cost' están proliferando por las calles de toda España, incluyendo firmas como Kik, Zeeman, Action, entre otras enseñas.

Estos negocios aprovechan el tirón de los bazares para vender productos de todo tipo a precios muy reducidos, incluyendo categorías diversas como artículos del hogar, decoración, regalos, alimentación o moda.

La competencia crece entre las cadenas multinacionales de bazares con grandes descuentos Envato Elements

A pesar de que las cadenas que apuestan por esta categoría de negocio están creciendo y cada vez se suman más competidores, otras enseñas no logran posicionarse y se ven obligadas a cerrar todas sus tiendas y desaparecer del país.

Cierre de tiendas: una marca desaparece de España

La cadena de tiendas GiFi, especializada en productos como mobiliario, artículos del hogar, decoración o regalos, ha anunciado el cierre de todas sus tiendas en España y la desaparición del país.

Esta firma, de origen francés, se acogió al concurso de acreedores a finales de 2025, como consecuencia de la delicada situación financiera que atravesaba. Con tiendas, hasta ahora, en Galicia, Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana, la firma llegó a tener trece tiendas en España, que ahora se ven abocadas al cierre.

La cadena de tiendas GiFI se fundó en 1981, de la mano del empresario Philippe Ginestet, y desde hace varios años es líder de su sector en Francia, entre cadenas de menaje de regalo y descuentos.

La firma cuenta con una gran implantación en el País Vasco francés, lo que había permitido que ya contara con un conocimiento previo por parte de muchos visitantes españoles.

El principal atractivo de esta firma de tiendas es que cuenta con un elevado número de referencias, con la mayoría de sus artículos por debajo de los 5 euros. Sin embargo, este es un mercado que cuenta con una competencia muy fuerte y que permite poco margen de beneficio por artículo, que obliga a vender en grandes volúmenes.