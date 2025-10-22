Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Muere un anciano tras suicidarse durante el desahucio de su vivienda en Torremolinos

Los agentes acudieron con el nuevo propietario a cambiar la cerradura de la vivienda cuando escucharon un disparo en el interior.

Muere un anciano tras suicidarse durante el desahucio de su vivienda en Torremolinos
Una pistola Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

22 Octubre 2025 17:41 (hace 3 horas)

Tragedia en Torremolinos (Málaga). Un vecino octogenario de origen alemán ha muerto en el Hospital Regional de Málaga (Carlos Haya) tras dispararse en la sien cuando la comitiva judicial iba a ejecutar el desahucio de su vivienda.

Vídeos Los Replicantes

El pasado martes, 21 de octubre, se presentaron a mediodía los efectivos de la Policía Local y la comitiva judicial. Allí esperaban dar finalmente orden de ejecución a la sentencia de desahucio y tomar posesión de la vivienda.

Sin embargo, cuando irrumpieron en el inmueble, pudieron comprobar que el hombre intentó quitarse en ese momento la vida con un disparo en la sien, ya que poseía un arma de fuego dentro de la casa en la que estaban interviniendo.

Los médicos no pudieron salvar su vida

Ante la gravedad de los hechos, los servicios de emergencias del 061 trasladaron al hombre a un hospital de Málaga, donde ingresó todavía con vida y en estado muy grave. Pero los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida y terminó falleciendo pese a la insistencia de los facultativos.

El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital sin que los médicos pudieran salvar su vida
El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital sin que los médicos pudieran salvar su vida Pexels

El fallecido había residido durante los últimos cuarenta años en la misma vivienda y arrastraba diversos problemas para afrontar los pagos correspondientes. La vivienda finalmente había sido subastada tras el impago de la hipoteca con una entidad bancaria y ya había sido adjudicada a un nuevo propietario.

Durante la primera hora de la mañana, los abogados del nuevo propietario acudieron en compañía de un cerrajero y junto a los agentes de la Policía Local. Sin embargo, no llegaron a realizar el cambio de cerradura, puesto que realmente tuvieron constancia de la presencia del anciano cuando repentinamente escucharon el disparo por el que murió.

El hombre octogenario era viudo desde hacía varios meses y era padre de tres hijos. Durante su vida en Alemania, su país de origen, había ejercido como agente de policía. A pesar de que fue trasladado todavía con vida al hospital, finalmente las heridas provocaron su muerte.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  5. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  6. Un hombre casado se enamora de una Inteligencia Artificial: era como una "buena hermana"
  7. La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión
  8. Estas son las propiedades de la espuma de cerveza: todos sus beneficios para la salud
  9. Qué es Mercator y por qué África le acusa de desinformación
  10. Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa
Artículos relacionados
Ni Móstoles ni Parla: esta es la localidad más barata en Madrid para comprar una casa

Ni Móstoles ni Parla: esta es la localidad más barata en Madrid para comprar una casa

Una experta financiera desvela qué ocurrirá con el precio de la vivienda en 2026

Una experta financiera desvela qué ocurrirá con el precio de la vivienda en 2026

Un experto explica cuándo va a bajar el precio de la vivienda en España

Un experto explica cuándo va a bajar el precio de la vivienda en España

Un hombre se queda sorprendido al buscar un piso por menos de 160.000 euros en Madrid

Un hombre se queda sorprendido al buscar un piso por menos de 160.000 euros en Madrid

Contenidos que te pueden interesar
Muere un anciano tras suicidarse durante el desahucio de su vivienda en Torremolinos

Muere un anciano tras suicidarse durante el desahucio de su vivienda en Torremolinos

Trágico suceso en Egipto: un menor mata, descuartiza y se come a un compañero de clase

Trágico suceso en Egipto: un menor mata, descuartiza y se come a un compañero de clase

Quién es Vicente Domínguez: el marido de una alcaldesa del PP triturado en un contenedor

Quién es Vicente Domínguez: el marido de una alcaldesa del PP triturado en un contenedor

Preguntan a Albert Rivera por qué partido votar tras Ciudadanos: su respuesta impacta

Preguntan a Albert Rivera por qué partido votar tras Ciudadanos: su respuesta impacta

Raquel Sánchez Silva publica sus planes en redes tras las novedades sobre el caso Biondo

Raquel Sánchez Silva publica sus planes en redes tras las novedades sobre el caso Biondo

La Audiencia Nacional archiva la querella contra Netanyahu por el asalto de la Flotilla

La Audiencia Nacional archiva la querella contra Netanyahu por el asalto de la Flotilla

¿Cómo es la nueva Cola-Cola aprobada por Trump en Estados Unidos?

¿Cómo es la nueva Cola-Cola aprobada por Trump en Estados Unidos?

La mano derecha de Ayuso cuenta con dos trabajadores que cobran dinero público

La mano derecha de Ayuso cuenta con dos trabajadores que cobran dinero público