Prende fuego a un bar porque "no le quisieron poner mayonesa"

Un cliente decide prender fuego a una cafetería porque no disponen de una salsa para acompañar a su montado y asegura que quiere entrar en la cárcel.

Llamas en barra de bar Foto: Envato elements
Andrea Torrente

22 Agosto 2025 12:53 (hace 10 horas)

En una cafetería de Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, se vivió una tarde llena de ajetreo y locura por culpa de un cliente, quien protagonizó una situación tremendamente peligrosa, después de incendiar el local tras la negativa de los camareros a ponerle mayonesa y queso en su comida.

Los camareros y los clientes de la cafetería estaban viviendo una tarde como otra cualquiera hasta que un señor un poco alborotado decidió prender fuego a este lugar. Los motivos que le incitaron a tomar esta decisión son un tanto surrealistas: los camareros no podían ponerle ni mayonesa ni queso en su montado porque no disponen de este tipo de productos.

Cómo ocurrieron los hechos

José Antonio Caballero, dueño de la cafetería, explicó lo ocurrido en el programa 'Tardear'. José cuenta que el cliente llegó acompañado de su hijo y pidieron dos cervezas y dos montados. El padre pidió mayonesa, pero el establecimiento no contaba con este tipo de condimentos, los camareros le explicaron que al ser un bar donde sirven desayunos, cafés y copas; no tienen este tipo de suministros.

El cliente con toda la normalidad y naturalidad no pareció reaccionar de ninguna manera ante estas palabras de los camareros. Se acercó a una gasolinera cercana y regresó a los minutos a la cafetería. El señor volvió a exigir mayonesa y los camareros insistieron en que no disponen de esta salsa, por lo que decidió verter la gasolina encima de la barra y prender fuego al local.

Palabras del dueño

En el interior de la cafetería había gente, entre ellos, señores mayores y niños pequeños jugando. Las palabras de José Antonio han sido: "Todavía estoy asustado porque no sé hasta dónde vamos a llegar", también se consuela añadiendo: "Gracias a dios no pasó nada grave, pudo haber sido una tragedia".

Las pérdidas ocasionadas están valoradas de 7.000 a 10.000€, no ha sido más gracias a que las llamas no se propagaron por el rápido trabajo de los bomberos, trabajadores y clientes. Destaca el trabajo de una empleada que salió corriendo en busca del incendiario y unos jóvenes pudieron reducirle hasta que llegó la Policía.

El dueño del establecimiento asegura que el agresor dijo abiertamente: "Quiero entrar en la cárcel". Se sabe que el responsable es de Córdoba y que estaba alojado en un hostal cerca del local, pero nadie le conoce.

José Antonio mostraba su agradecimiento ante la solidaridad humana de los trabajadores y vecinos que se ofrecieron a limpiar la cafetería hasta altas horas de la madrugada para reabrir lo antes posible. También quiso recalcar que el dinero vuelve, pero lo importante es que no haya habido ninguna víctima ante la locura de este señor.

