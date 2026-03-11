Noticias

Hallan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

El cuerpo fue hallado por viandantes en el lago de la Casa de Campo y la Policía ya investiga las circunstancias del fallecimiento.

El hombre de entre 40 y 50 años no presentaba signos de violencia. Foto: CC
Ainhoa Pino

11 Marzo 2026 17:13 (hace 5 horas)

El cadáver de un hombre de entre 40 y 50 años fue hallado el pasado 10 de marzo flotando en el lago de la Casa de Campo, el gran parque situado al oeste de la ciudad de Madrid y repartido entre los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina.

El aviso lo dieron varios viandantes que paseaban por la zona y observaron el cuerpo en el agua, lo que activó la intervención de los servicios de emergencia y de agentes de la Policía Nacional.

Según las primeras informaciones, el fallecido no presentaba signos aparentes de violencia. Además, vestía ropa deportiva, un detalle que ha llamado la atención de los investigadores y que podría resultar relevante para esclarecer lo sucedido.

Investigación abierta sobre las causas del fallecimiento

Los agentes comprobaron que el cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia, un elemento que resulta relevante en las primeras hipótesis del caso. Asimismo, la vestimenta deportiva que llevaba el fallecido sugiere que podría encontrarse realizando actividad física en la zona en el momento de los hechos. Por ahora, la investigación continúa abierta y será la autopsia la que determine si la muerte se produjo por causas naturales, un accidente o cualquier otra circunstancia.

