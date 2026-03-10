Música

Quién es Ivanna Ortiz: detenida por el tiroteo contra la casa de Rihanna

La Policía de Los Ángeles ha identificado a Ivanna Ortiz como la presunta responsable de los disparos contra la casa de Rihanna.

Ivanna Ortiz, detenida por el tiroteo contra la vivienda de Rihanna Foto: RRSS
Ainhoa Pino

10 Marzo 2026 16:53 (hace 5 horas)

Los hechos tuvieron lugar este pasado domingo, 8 de marzo, cuando la presunta autora, Ivanna Ortiz, habría disparado hasta en diez ocasiones contra la vivienda de la cantante. Según informó la Policía de Los Ángeles, cuatro de esos disparos impactaron directamente contra la residencia e incluso uno llegó a penetrar en el interior, donde se encontraba la artista.

Poco después, un helicóptero policial logró localizar el vehículo, un Tesla blanco, desde el que la mujer habría perpetrado el ataque. El coche se encontraba a unos 12 kilómetros de la casa de la cantante y fue interceptado en el aparcamiento de un centro comercial en Sherman Oaks. Allí fue detenida y, durante el registro del vehículo, los agentes encontraron un rifle de asalto y siete casquillos.

A qué se enfrenta la presunta culpable

La detenida presuntamente disparó contra la casa de Rihanna CC

Ivanna Lissete Ortiz, de 35 años y residente en Florida, fue arrestada y está siendo acusada de intento de asesinato contra la cantante. Actualmente se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano del Departamento de Policía de Los Ángeles y la fianza ha sido fijada en 10,225 millones de dólares.

Por el momento se desconocen los motivos del ataque, aunque varias fuentes apuntan a que podría tratarse de un caso relacionado con acoso, una posible obsesión con la artista o algún conflicto previo. Hasta ahora, Rihanna no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

