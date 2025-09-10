Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd

El cantante David Burke, conocido como D4vd, tiene 28 años y su éxito ha crecido gracias a TikTok, ahora cuenta con dos millones de seguidores en Instagram. Este lunes 9 de septiembre, un cuerpo sin vida ha aparecido en el maletero de un coche Tesla que figura a nombre del rapero, el cuerpo está ya en un estado avanzado de descomposición.

El coche había sido incautado la semana pasada y se encontraba en un centro apropiado en Hollywood, mientras el cantante está de gira. D4vd al ser informado ha decidido colaborar y ayudar en todo lo que pueda.

D4vd sigue actualmente con su gira y la discografía del rapero, Universal Music Group, no ha contestado a ninguna pregunta, esos temas se los remite a los abogados del cantante. Burke está ayudando a las autoridades de Los Ángeles en la investigación.

¿Cómo se descubre el cuerpo?

El cuerpo se descubre por los trabajadores del centro de remolque, donde descansaba el coche del artista al ser reportado como abandonado. Estos se ponen en alerta por un fuerte olor que sale del vehículo e inmediatamente avisan a la policía.

Los agentes encontraron en una bolsa los restos del cuerpo sin vida de una persona. La investigación sigue en marcha y están trabajando por descubrir la identidad de la víctima y la causa de la muerte. Aunque la identificación puede tardar en llegar por el avanzado estado de descomposición del cuerpo.