Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd

El rapero viral de TikTok, D4vd, está colaborando con los agentes para descubrir por qué en su coche había restos de una persona sin vida.

Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd
D4vd Foto: Instagram @d4vddd
Andrea Torrente

Andrea Torrente

10 Septiembre 2025 15:32 (hace 2 horas)

El cantante David Burke, conocido como D4vd, tiene 28 años y su éxito ha crecido gracias a TikTok, ahora cuenta con dos millones de seguidores en Instagram. Este lunes 9 de septiembre, un cuerpo sin vida ha aparecido en el maletero de un coche Tesla que figura a nombre del rapero, el cuerpo está ya en un estado avanzado de descomposición.

Vídeos Los Replicantes

El coche había sido incautado la semana pasada y se encontraba en un centro apropiado en Hollywood, mientras el cantante está de gira. D4vd al ser informado ha decidido colaborar y ayudar en todo lo que pueda.

D4vd sigue actualmente con su gira y la discografía del rapero, Universal Music Group, no ha contestado a ninguna pregunta, esos temas se los remite a los abogados del cantante. Burke está ayudando a las autoridades de Los Ángeles en la investigación.

¿Cómo se descubre el cuerpo?

El cuerpo se descubre por los trabajadores del centro de remolque, donde descansaba el coche del artista al ser reportado como abandonado. Estos se ponen en alerta por un fuerte olor que sale del vehículo e inmediatamente avisan a la policía.

Los agentes encontraron en una bolsa los restos del cuerpo sin vida de una persona. La investigación sigue en marcha y están trabajando por descubrir la identidad de la víctima y la causa de la muerte. Aunque la identificación puede tardar en llegar por el avanzado estado de descomposición del cuerpo.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. El sencillo truco de las pinzas en la cortina: baja la temperatura sin aire acondicionado
  8. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  9. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  10. Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 19 de julio
Artículos relacionados
Detenido el rapero Cecilio G al acudir a una comisaría para denunciar la pérdida de su DNI

Detenido el rapero Cecilio G al acudir a una comisaría para denunciar la pérdida de su DNI

Los raperos Ayax y Prok, acusados de violar, acosar y maltratar a más de 60 mujeres

Los raperos Ayax y Prok, acusados de violar, acosar y maltratar a más de 60 mujeres

El rapero El Jincho apoya a Abascal: "Nunca he votado, pero lo haría por él"

El rapero El Jincho apoya a Abascal: "Nunca he votado, pero lo haría por él"

Hallan muerta en el mar a la modelo de OnlyFans Adriana Vieira tras una fiesta en el yate de un rapero

Hallan muerta en el mar a la modelo de OnlyFans Adriana Vieira tras una fiesta en el yate de un rapero

Contenidos que te pueden interesar
El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd

Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd

Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres

Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres

Metro de Madrid abre esta nueva línea: fechas y horarios

Metro de Madrid abre esta nueva línea: fechas y horarios

Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"

Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Rusia envía varios drones contra Polonia: invoca el artículo 4 de la OTAN por "agresión"

Rusia envía varios drones contra Polonia: invoca el artículo 4 de la OTAN por "agresión"