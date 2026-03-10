Noticias

Cuándo cierra la línea 10 de Metro de Madrid: estaciones afectadas

El servicio de la L10 se interrumpirá entre Nuevos Ministerios y Cuzco desde el 28 de marzo por las obras en la estación de Santiago Bernabéu.


Metro de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

10 Marzo 2026 08:23 (hace 2 horas)

La línea 10 de Metro de Madrid sufrirá en las próximas semanas un corte temporal de servicio en uno de los tramos más transitados de la red. La interrupción se producirá a partir del 28 de marzo, cuando comenzará una nueva fase de las obras de renovación integral de la estación de Santiago Bernabéu.

La actuación obligará a suspender la circulación de trenes entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco, un tramo clave del eje norte del suburbano madrileño. Según la previsión de la Comunidad de Madrid, el corte se prolongará hasta finales de 2026, mientras avanzan los trabajos de modernización de la estación.




Hasta ahora, la línea había mantenido su funcionamiento habitual desde que comenzaron las obras en febrero de 2024, pero la nueva fase requiere intervenciones incompatibles con el paso de trenes.

Estaciones afectadas por el corte de la línea 10

El cierre afectará al tramo central de la línea 10 que atraviesa el Paseo de la Castellana. En concreto, el servicio quedará interrumpido entre:

  • Nuevos Ministerios
  • Santiago Bernabéu
  • Cuzco

    • Durante este periodo, la estación de Santiago Bernabéu permanecerá sin servicio ferroviario, ya que es el punto donde se concentran las obras de renovación.

    El resto de la línea 10 continuará operando con normalidad tanto en dirección norte como sur fuera de este tramo.

    Cuándo empieza el corte y cuánto durará

    La interrupción del servicio está prevista desde el 28 de marzo de 2026 y se extenderá previsiblemente hasta finales de año.

    Se trata de una de las fases más complejas del proyecto, ya que los trabajos consisten en integrar la infraestructura actual de la estación en el nuevo diseño, lo que obliga a intervenir directamente en las instalaciones ferroviarias.

    Autobuses gratuitos para sustituir el servicio

    Para minimizar el impacto en los usuarios, Metro de Madrid pondrá en marcha un servicio especial de autobuses gratuito que cubrirá el recorrido entre las estaciones afectadas.

    El dispositivo contará con diez vehículos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que circularán con una frecuencia aproximada de entre tres y cinco minutos.

    El recorrido del servicio alternativo incluirá también Plaza de Castilla, un importante nodo de transporte del norte de la capital, con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros durante el periodo de obras.

    Además, este itinerario se complementará con las líneas regulares 27 y 147 de la EMT, que ya conectan esta zona del Paseo de la Castellana.

    Refuerzo de otras líneas de Metro

    Como parte del plan de movilidad, Metro de Madrid también reforzará el servicio en otras líneas cercanas, especialmente:

  • Línea 1
  • Línea 9

    • El objetivo es absorber parte de la demanda de viajeros que habitualmente utilizan la línea 10 en este tramo y facilitar alternativas dentro de la red de transporte público.

    Las obras de la estación Santiago Bernabéu

    La renovación integral de la estación de Santiago Bernabéu forma parte del plan de modernización del suburbano madrileño impulsado por la Comunidad de Madrid.

    El proyecto cuenta con una inversión de 66 millones de euros y tiene como principal objetivo mejorar la accesibilidad y la capacidad de la estación, situada en uno de los puntos con mayor afluencia de viajeros de la red.

    Las obras incluyen la modernización de instalaciones, mejoras en accesos y adaptación de la infraestructura para responder al aumento de pasajeros que se prevé en la zona, especialmente tras la remodelación del estadio.

    Castellana reabre al tráfico tras el avance de las obras

    Antes de iniciar esta nueva fase, los trabajos han alcanzado más del 40 % de ejecución, lo que permitirá recuperar desde este sábado la circulación de vehículos en superficie en el Paseo de la Castellana a la altura de la estación.

    Este avance marca el inicio de una etapa diferente en el proyecto, centrada en la adaptación de la infraestructura del metro, lo que obliga ahora a interrumpir temporalmente el servicio ferroviario en la línea 10.

    La actuación se enmarca dentro del conjunto de obras de modernización y accesibilidad que el Gobierno regional está desarrollando en la red de Metro de Madrid para mejorar la movilidad en la capital.

    

    

