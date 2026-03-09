La Fiscalía afirma que no hay indicios para imputar a Mazón: rechaza imputarle por la DANA

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha rechazado la imputación del ex presidente valenciano Carlos Mazón en la investigación de la gestión de la DANA, en la que murieron más de 200 personas en la provincia mientras el ex mandatario cenaba en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.

El informe de la Fiscalía se pronuncia sobre la exposición razonada de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra que elevó al TSJ de la Comunidad dada la condición de aforado de Mazón. La magistrada considera que hay indicios de responsabilidad penal por cómo gestionó la DANA.

La Fiscalía mantiene ahora que todavía no existen indicios, aunque tampoco descarta que en el futuro se puedan dar nuevas revelaciones que sí puedan implicar una responsabilidad penal.

Sin imputación

Por todos estos motivos, la Fiscalía considera que todavía no existen indicios suficientes para la imputación de Carlos Mazón y, por ello, estima que "procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor [...] sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción".