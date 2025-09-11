¿Quién mató a Charlie Kirk? Influencer MAGA y amigo de Donald Trump

Los Replicantes
La investigación sobre la muerte de Charlie Kirk sigue activa y ya se han cogido a varios sospechosos.

Charlie Kirk Foto: CC
Andrea Torrente

11 Septiembre 2025 12:35 (hace 3 horas)

Charlie Kirk, comentarista y activista de ultraderecha del bando de Donald Trump, murió este miércoles, 10 de septiembre, tras recibir el impacto de una bala mientras daba un discurso en la Universidad Del Valle de Utah. Charlie era muy querido y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que fue una figura imprescindible para conseguir los votos de la juventud estadounidense.

Horas después de su muerte, Donald Trump decidió pronunciarse en sus redes sociales afirmando que era "querido y admirado por TODOS, especialmente por mí". También, ordenó que las banderas ondearan a media asta hasta el domingo.

Además, el presidente decidió subir un vídeo por la tarde a sus redes, donde asegura: "Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país y debe cesar de inmediato. Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad". Donald Trump lo tiene claro y este suceso lo achaca a la "violencia política de izquierda radical".

Posibles culpables

La investigación sigue activa para descubrir al asesino, Kash Patel, director del FBI, ha aportado nueva información sobre posibles sospechosos. Dos personas fueron detenidas como posibles culpables, pero han sido liberadas porque "no tienen relación actual con el tiroteo", según ha comunicado el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Patel hizo un largo interrogatorio a otro hombre sospechoso, pero después de colaborar con las autoridades y mostrar su inocencia ha sido puesto en libertad también. "Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia", comentaba el director del FBI.

Se está difundiendo un vídeo en el que se observa a una persona corriendo por una azotea del Losee Center tras el disparo, una localización cercana al escenario donde se encontraba Charlie Kirk. Las autoridades han informado que el tirador disparó desde unos 200 metros, que coincide con la distancia desde la azotea al escenario.

No se ha confirmado la veracidad del vídeo y la investigación sigue su curso, por el momento no hay ningún culpable y el FBI sigue trabajando. El gobernador de Utah ha dejado un mensaje dirigido únicamente al asesino: "A quien haya hecho esto: te encontraremos, te llevaremos a juicio y te haremos responder con el mayor rigor posible de la ley".

