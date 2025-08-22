Un restaurante pide 36.000€ a una mujer por quejarse de que le cobrasen 12€ por colgar un bolso

El restaurante Wakame en Ibiza ha emprendido acciones legales contra una clienta que anunció en sus redes sociales, concretamente en X, el cobro injustificado de 12 euros por un gancho para colgar el bolso. Esta polémica ha desatado una oleada de respuestas en X, antes Twitter, motivo por el que el restaurante pide una indemnización y varios requisitos más.

Cómo ocurrieron los hechos

Fue el pasado 5 de agosto cuando unas señoras acudieron al restaurante Wakame. Las mujeres explican que una camarera fue insistente en que colgaran el bolso y, por ello, aceptaron. Según el local, se produjo un "error involuntario" al añadir este pago en la cuenta y lo subsanaron antes de cobrar a la señora. Aun así, la usuaria ha decidido pronunciarse en X para dejar constancia de lo ocurrido.

La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos.

Nuestra sorpresa al ver la cuenta...

¿Es normal @soycamarero?

¿Es legal @consumidores @consumogob? @Diario_de_ibiza @EivissaIbiza pic.twitter.com/vsLNRsdQDN August 12, 2025

Pero la polémica llegó justo después de esta publicación, que alcanza ya más de medio millón de visualizaciones, lo que ha desatado un gran impacto mediático, una disminución de clientes en Wakame y muchos comentarios ofensivos al local y a los camareros.

Respuesta del restaurante

El restaurante ha querido aclarar también en redes que parte de su filosofía se basa en mejorar gracias a las críticas constructivas, en este caso, denuncian el uso irresponsable y de descrédito de las redes sociales. Y aseguran: "Creemos en la crítica constructiva y escuchamos siempre a nuestros clientes, pero no podemos permanecer impasibles ante acusaciones falsas que atentan directamente contra el esfuerzo, la profesionalidad y la reputación de todo nuestro equipo".

Además el restaurante balear ha puesto una serie de requisitos contra la clienta que ha causado una fuerte repercusión en contra del restaurante, estos son:

La retirada inmediata de las publicaciones difamatorias

La rectificación pública en la misma red social, reconociendo la falsedad de lo difundido

Una indemnización de 36.000 euros por daños y perjuicios, con posibilidad de ampliación si los efectos negativos persisten

El establecimiento se ha pronunciado en el programa 'Mañaneros' de La 1, Marina Corral, abogada del dueño del restaurante, ha afirmado: "36.000 euros han sido la suma de una serie de cantidades que nos ha facilitado el restaurante por las pérdidas y los daños que ellos han sufrido cada día desde que se inicio esta polémica".

En cambio, lo que encontramos en X es un fuerte apoyo a la clienta con comentarios como: "Yo eso no lo pago, eso es como si te cobran por sentarte en la silla" o "Vosotros pensaréis que estoy loco pero yo no lo pago, Así me tengan que sacar de allí a rastras".