BITA: "He crecido y madurado pero la ilusión por la música y este trabajo sigue intacta"

"Sinceridad". Así define BITA el arranque de 2025, marcado por el lanzamiento de 'NSDN', 'Ojos negros' y 'Antes de hablar'.

BITA irrumpe en la escena musical como una artista dispuesta a hacerse un hueco con talento, determinación y una propuesta cuidada al detalle. Sus proyectos desprenden dedicación y sensibilidad, y sus letras nos invitan a descubrir a una joven valiente y honesta, capaz de abrirse en canal para hablar de autoconocimiento, emociones intensas y momentos de crisis o plenitud. Todo ello, envuelto en una estética pop con tintes electrónicos y bailables que reflejan su apuesta por una identidad sonora propia y en evolución.

"Me estoy mostrando completamente sincera con mis sentimientos y con lo que vivía en ese momento", afirma. Aunque lleva tiempo en la música, esta etapa es para ella un punto de partida distinto, con nuevas formas de componer, cantar y conectar.

Tras su paso por programas como 'Got Talent', 'Factor X' o el reciente 'Eufòria' —del que recuerda como algo "mágico y diferente"—, siente que ha habido "un salto total" en su sonido, aunque sigue dentro del pop. "He crecido, madurado, me sigo descubriendo cada día... pero la ilusión por la música y el amor por este trabajo sigue intacta".

"Quiero mostrar quién soy, sin caretas"

Con la mirada puesta en el presente, BITA habla también de su evolución visual. Rodeada de un equipo creativo liderado por Marina Ayet y Laia Gil, ha logrado dar forma a una identidad muy cuidada. "Ellas han puesto orden a mis ideas, que tienden a ser muy volátiles", dice entre risas.

La dualidad que vive como artista también tiene su lugar en los videoclips: "Todos tenemos muchas facetas. Esa lucha entre mi parte más atrevida y mi lado más frágil era algo que necesitaba representar". En 'NSDN' se enfrenta a BITA, su alter ego, mientras que en 'Ojos negros' continúa esa narrativa emocional, abriéndose de corazón a sus oyentes.

BITA Cedida

'Antes de hablar', su último single, es quizás el más revelador: "Escribí esa canción en un momento en el que me sentía muy vulnerable. Estaba perdida, con mucho ruido a mi alrededor. Escribirla me ayudó a encontrar sentido en medio del caos".

Una artista que no se detiene

En paralelo al crecimiento artístico, BITA también se muestra más organizada. Con el respaldo de Brea Records, ha encontrado el equilibrio entre lo independiente y lo estructurado. "Ahora vamos lanzando un single cada mes o mes y medio. El objetivo es ir dando contenido poco a poco y ver qué surge más adelante".

Aunque lanzar un proyecto más amplio es un objetivo del futuro, por ahora prefiere dejarse llevar por la evolución natural de sus canciones. "Siento que ahora necesito este ritmo. Cada tema merece su espacio, su historia, su universo".

Y sobre lo que busca transmitir, lo resume así: "No me imagino haciendo otra cosa. Mi propuesta parte de la verdad. Puede ser pop, puede cambiar el sonido, pero lo que siempre se mantiene es el amor por lo que hago".