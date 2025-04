Simétrica: "La música es lo que nos mueve, y siempre estaremos dispuestas a enseñarlo"

El dúo musical Simétrica nos presenta su último single "Cora en Off". Ángela y Johanna, dos hermanas murcianas, comenzaron su trayectoria musical con tan solo 9 años, formaron parte de programas de televisión como 'Veo Veo' y 'Ven a Cantar', llegando incluso a ser semifinalistas de 'Tú si que vales'. En 2016 dieron el paso de formar Simétrica.

Ambas hermanas rebosan una naturalidad y una bondad de la que no todo el mundo puede presumir. Con un cambio de aires y sonidos en su proyecto y una propuesta trabajada, Johanna y Ángela presentan nueva música para bailar y sentir, siendo más Simétrica que nunca.

Para la creación de 'Cora en Off', las hermanas participaron en Odisey Ibiza, un campamento de composición junto a Pepe Bernabé y Karvel: "Fuimos con una idea que queríamos transmitir y con una rueda de acordes ya preparada, y cuando llegamos allí y presentamos lo que teníamos, pues ellos crearon una melodía, una base musical, y a raíz de allí nos pusimos todos a crear la letra, y de ahí salió 'Cora en Off', que la verdad que estamos superencantadas del resultado y del trabajo con ellos".

EP a finales de año

Como han mencionado en otras entrevistas, a finales de 2025, Simétrica lanzará su primer proyecto, que recogerá canciones como 'La Reina del Baile' o 'Cora en Off' y otras nuevas que verán la luz próximamente: "El EP saldrá a finales de año. A lo largo de 2025 iremos sacando canciones poco a poco, y al final recopilaremos todo en el EP. ¡Estamos muy emocionadas por compartirlo!" confirmaban las hermanas.

El estilo de este EP mantendrá el ritmo y la energía de 'Cora en Off' debido a la revelación que este género ha sido para ellas, "descubrimos un género con el que nos sentimos totalmente identificadas. Nos permite darlo todo, cantar, bailar, mostrar nuestra energía".

Johanna y Ángela Murcia Instagram @simetrica_music

Al hablar de los referentes musicales de Simétrica, ambas lo tienen claro, el retro de los 90 se mezcla con el pop actual para formar un proyecto con una colaboración soñada por ambas, Abraham Mateo. "Nos encantaría colaborar con Abraham Mateo. Es algo que ambas compartimos, y sería un sueño trabajar con él algún día. Ojalá, todo es posible".

La dualidad de Simétrica como hermanas y como compañeras tiene su cosas buenas y sus cosas malas: "el ser hermanas ayuda a gestionarnos mejor, pero también somos muy sinceras y tiene su lado bueno y su lado malo. También complica el hecho de que al ser dos personas puede ser más complicado a lo mejor cuadrarnos para hacer alguna entrevista o para tener disponibilidad. Entonces eso, al ser dos, tiene sus plus y sus contras, pero bueno, es maravilloso."

Murcia y la música de Simétrica

Las murcianas mantienen siempre su ciudad presente en su carrera, y al hablar sobre futuros escenarios donde les gustaría actuar lo tienen claro,"Un sitio que sería muy especial para nosotras es la Plaza de Toros de Murcia, porque es un referente para muchos artistas que salen de aquí. Y, por supuesto, también soñamos con el Movistar Arena en Madrid".

Su ciudad natal aparece incluso en el videoclip de su última canción 'Cora en Off' donde se puede ver el famoso bar Trocadero. Como ellas nos contaron, este rodaje fue muy cómodo ya que contaba con su grupo de amigas de verdad, "El día del rodaje de 'Cora en Off' fue divertidísimo, era una fiesta improvisada, no teníamos un guion muy estricto, fue más disfrutar con nuestras amigas".

Al hablar de su historia en algunos programas musicales de televisión hicieron un análisis sobre el papel de estos en su presente: "Nunca cerramos la puerta a participar en un concurso, siempre y cuando sea un formato que nos interese. La música es lo que nos mueve, y siempre estaremos dispuestas a enseñar lo que somos. Ahora mismo estamos centradas en nuestra carrera independiente, pero nunca se sabe qué oportunidades pueden surgir", las hermanas también hicieron mención a que 'Cora en Off' nació como una propuesta para el Benidorm Fest pero, al no ser seleccionada, decidieron publicarla igualmente.

"Esta profesión tiene sus altibajos pero lo importante es no perder el foco"

Para cerrar la entrevista, Simétrica hizo un viaje al pasado para contarnos que consejo les habían dado a lo largo de sus años en la televisión y la música que más huella había dejado en ellas: "Hace poco, coincidimos con alguien de nuestro pasado musical que nos dijo algo que realmente nos marcó. Nos recordó la importancia de mantener nuestra esencia, estar con los pies en la tierra y siempre recordar de dónde venimos. Es un buen consejo que siempre tenemos presente."