Blaumut y su 'Abisme': "La música, si te llega, no tiene nada que ver con el idioma"

Hoy en Los Replicantes recibimos a Xavi de la Iglesia, guitarrista, pianista y vocalista de la banda catalana Blaumut. La banda cuenta con más de 10 años en la escena musical independiente catalana y han venido a hablar con nosotros para contarnos un poco sobre la gira en la que se embarcarán los próximos meses con motivo de su último disco 'Abisme'. Su sexto disco se estrenó en octubre de 2024 y presenta una propuesta llena de sensibilidad, calidez y delicadeza que juega al ritmo de una instrumental al puro estilo Blaumut.

El nuevo disco de la banda catalana se lanzó en dos partes, bajo la intención de conseguir "un consumo pausado de la cultura, dejando que las canciones respiren, crezcan y nos revelen sus abismos.". Ahora, la banda se embarca en una gira por varias ciudades de España para presentar sus 'abismos' al mundo y sus más de 12 años de experiencia.

Primero de todo, me gustaría hablar sobre el formato en el que decidisteis sacar vuestro sexto disco 'Abisme'. En el comunicado de redes explicabais como actualmente vivimos en un mundo que se caracteriza por las prisas y los algoritmos y vuestra intención con los dos discos de 'Abisme' era la de que las canciones pudiesen respirar y crecer en el oyente ¿Cómo surgió esta idea? ¿Estuvo presente en el proceso de creación de las canciones o se pensó más tarde?.

Al final esto viene de una inquietud de ver que últimamente, pues cualquier disco, cualquier canción, tiene un tiempo detrás, tiene una preparación, al menos en nuestro caso. Y claro, ver que las canciones son nuevas únicamente cinco minutos es algo que de alguna manera duele. Al final estamos hablando de una actividad artística que nada tiene que ver con esas prisas, de alguna manera fue un modo de dar un toque de atención muy entre comillas.

Pero tampoco hemos inventado nada. Primero publicamos cinco canciones, les damos tiempo para que respiren, que puedan ser digeridas de algún modo y, seis meses más tarde, sacamos las otras cinco canciones y con ellas ya el disco entero. Fue un acto "reivindicatorio" para decir "oye, calma, respiremos", un disco se tarda, en nuestro caso, unos dos años en hacer no puede ser que pase en cinco minutos y en diez minutos ya sea un disco anticuado, que es lo que está pasando ahora.

Banda Blaumut Cedida

En 2023, tuvisteis la oportunidad de actuar Palau de la música acompañados por la Jove Orquestra Simfónica de Barcelona para celebrar vuestra trayectoria en la música, ¿Cómo fue esta experiencia y que significó para vosotros este concierto en el Palau?

En el 2013, sacamos nuestro primer disco y, diez años después, acabamos haciendo el sinfónico en el Palau, fue como un hito para nosotros. Fue para nosotros algo especial volver allí y más con una orquesta más grande, en este caso sinfónica, para presentar las canciones que durante estos diez años nos habían representado más.

Fue para nosotros un gozo, poder volver allí y aparte que las canciones tienen mucha esencia de música clásica y claro, con arreglos sinfónicos, la sensación crece absolutamente más. Poder presentarlo como una fiesta de celebración en el Palau fue una pasada. Hicimos cuatro conciertos sinfónicos, uno de ellos en el Palau, los otros pues pues por varios sitios del territorio catalán y la verdad es que lo volveríamos a hacer encantados.

Ya habéis podido cantar las canciones de 'Abisme' en concierto, ¿ha habido alguna canción del disco que haya crecido en vosotros al cantar su versión en directo?

Curiosamente sí. De hecho estamos disfrutando muchísimo este directo. Hemos hecho ya algunos conciertos y ahora es cuando empezaremos de verdad la gira, ya que nos va a llevar pues por todo el territorio catalán y por España. Realmente el hecho de que sean canciones nuevas, siempre tiene una motivación detrás, siempre estás tocando lo mismo y pues bueno, buscas la manera de cómo hacerlas diferentes. Pero hay un tema en concreto que se llama 'Amateur', que ensayando no acabábamos de encontrarle la vuelta a ver cómo hacerla, no nos acaba de funcionar hasta que le dimos completamente la vuelta.

Empezamos de otra manera y la verdad es que nos funciona absolutamente mucho más. Para el disco, está perfecta como está, pero pero para el directo sí que le hemos dado un giro muy guapo. Es curioso porque estas cosas siempre motivan muchísimo, incluso cuando acabas el concierto, que sales a firmar y hablar con la gente y te dicen deberíais grabar también versiones en directo. De hecho es algo que tenemos ahí en mente. Lo tenemos, sobrevolando nuestras cabezas y un día u otro caerá.

En cuanto a las versiones en directo y la selección del setlist, ¿hay alguna canción que, por su significado para la banda, sintáis que siempre formará parte de vuestros conciertos?

Hay canciones como por ejemplo 'De Veritat', que es una canción que no sé por qué, pero nos da mucha paz tocarla. Sabes que es un tema que lo toques como lo toques. Funciona en directo para el público y para nosotros. Es un poco como un tema que que nos asienta y nos sirve de lanzadera para el concierto. Y, si te tengo que decir una ahora mismo, te diría 'De Veritat'.

Vuestra banda se caracteriza por la importancia de las melodías, el detalle y los instrumentos, si tuvieses que hacer una nueva incorporación a la banda, ¿Qué instrumento añadiríais?

Nosotros siempre hemos tenido en mente a poner un teclado en el grupo. Claro, en el disco siempre ponemos pianos, ponemos muchos ambientes. Lo que pasa es que Toni Pagés, el batería, se aventuró a tocar el teclado mientras tocaba la batería y el tío es una bestia, realmente hemos suplido esa parte y es fantástico. A veces lo que sí que hacemos es que nuestra Backliner, que es Nina Almiñana, sale con nosotros a tocar la guitarra eléctrica y hacer algunos coros y eso siempre nos suma muchísimo.

El panorama musical catalán cada vez está más presente fuera de Cataluña y jóvenes artistas como Julieta, Oques Grasses, Ferran Palau, The Tyets comienzan a ser reconocidos por toda España, ¿habéis notado este cambio en los últimos años?.

Pues sí. La sensación es que la música empieza a llegar un poquito más allá de nuestras fronteras, lo cual, siempre es fantástico. El año pasado estuvimos en Valencia y hubo un llenazo y la gente estaba súper contenta. Fuimos a tocar a Navarra y mucha gente que no nos conocía nos vinieron a ver. Una cosa que me hizo mucha gracia es que mucha gente cuando iba después al puesto de merchandising, donde tenemos discos, camisetas... decían "no los conocía, pero me llevo todos los discos".

Alguna cosa cambia, algo está pasando. Al final no es un tema de lengua, porque evidentemente hoy en día si quieres traducir algo lo puedes traducir perfectamente. Es un tema de que la música te llegue o no. Incluso esto nos dio lugar a una colaboración muy chula que hicimos con Zetak, un músico vasco que trabajó junto a otra artista llamada Suu con un tema nuestro que es 'Pa amb Oli I Sal', hizo una versión electrónica y en el País Vasco lo petó. Es bonito ver como que esto va saliendo de casa de algún modo.

Una cosa que me gustó mucho de la última vez que fuimos a Madrid, que estuvimos en Galileo Galilei, es que pensábamos que vendría pues "la Comunidad Catalana" de Madrid y nos sorprendió mucho. Vinieron muchos madrileños, gente de Sevilla, gente de Galicia que les quedaba más cerca que Barcelona y comentaban que al final la música, si te llega, no tiene nada que ver con el idioma, al final eso es música y si te toca, te toca.

Banda Blaumut Cedida

Visitáis Madrid el próximo 28 de marzo en la sala Villanos, ¿qué podemos esperar de este show?

Pues vamos a presentar nuestro último disco, 'Abisme' con sus canciones y lo que van a encontrar son a cinco tíos pasándolo súper bien encima del escenario, que siempre es la premisa que tenemos, vamos a pasárnoslo bien defendiendo esas canciones, con una energía que se transmite al público. Y bueno, hemos estado preparando un espectáculo con nuestro equipo técnico de siempre, y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de ir a Madrid.

Contáis con seis discos hasta la fecha y con más de 70 canciones en total. Si tuvieseis que ponerle una canción vuestra a una persona que no os conoce para presentaros como Blaumut, ¿cuál pondríais?.

Te podría decir dos canciones. Una 'Abisme', el single de este último disco, que es una canción, creo, bastante representativa del sonido Blaumut. Y quizá, si me permites decirte otra, te diría 'trajectes', que es la canción que cierra el disco, es un tema semi instrumental. En cada disco que hemos hecho hemos puesto un tema semi instrumental o instrumental al completo, porque es un tema que va mucho con nosotros. Siempre hemos querido poner una para poder jugar. Al final disfrutamos mucho con ello y también pienso que es muy representativo del sonido Blaumut. Yo creo que si puedo escoger dos diría estas dos.

Aunque ahora os encontráis a mitad de gira, ¿tenéis alguna idea de lo que viene después de 'Abisme'?

Pues mira, nosotros vamos siempre disco a disco y partido a partido. Siempre nos gusta centrarnos en lo que estamos haciendo, en hacerlo lo mejor posible y lo que tenga que venir vendrá. Tampoco nos planteamos demasiado el futuro. Sí que es verdad que, evidentemente, en mi caso, que soy quien hace las canciones, pues siempre estoy haciendo canciones, me gusta estar investigando, jugando aquí en casa, con mis aparatos y mis historias. Pero a nivel de Blaumut estamos ahora mismo súper centrados en este directo y en presentar las canciones y disfrutar muchísimo de los directos y que llegue a cuantos más oídos mejor.