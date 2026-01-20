Alerta sanitaria: retiran este maquillaje infantil por riesgo tóxico

Alerta sanitaria en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada inmediata del mercado de un lote de un estuche de maquillaje por riesgo tóxico.

El producto señalado el estuche de maquillaje Mya Beauty Tin, que se ha comercializado en España y que contiene un colorante prohibido en Europa en una de sus sombras.

El estuche de maquillaje infantil retirado del mercado se distribuye en España a través de perfumerías y canales de venta por internet. Se encarga la empresa Anexos Aromya SL, que ya está retirando el producto afectado del mercado.

Por estos motivos, se recomienda comprobar en todo momento que el estuche de maquillaje Mya Beauty Tin no se corresponda con el lote afectado, MS24L01, ya que contiene el elemento señalado.

Se recomienda evitar su uso

Como ha informado la Aemps a través de un comunicado, la orden se adopta tras haber detectado la presencia del colorante Violeta Básico 10 (CI 45170) en la sombra de ojos con brillo color morado, que está prohibido por el reglamento europeo sobre productos cosméticos.

Con el objetivo de evitar problemas sanitarios, el producto se está retirando actualmente del mercado. En todo caso, se recomienda siempre comprobar lote y producto para evitar cualquier problema. En caso de tenerlo en casa, se puede devolver a la tienda donde se adquirió.

La Agencia ya ha comunicado esta alerta sanitaria a todas las autoridades sanitarias implicadas para que verifiquen la correcta retirada de los productos afectados y adopten las medidas oportunas.