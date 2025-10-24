Los Replicantes
Adiós a una histórica tienda en pleno centro de Madrid: cierra tras casi un siglo

La gentrificación de las ciudades y los cambios en los hábitos de consumo están abocando al cierre del comercio tradicional en las ciudades.

Interior de una tienda Foto: Pexels
Adrián Parrondo

24 Octubre 2025 11:50

Adiós a una histórica tienda en pleno centro de Madrid. Los procesos de gentrificación y turistificación están convirtiendo el centro de las ciudades en espacios prácticamente idénticos entre sí, copados por franquicias de comida rápida y marcas del 'fast fashion', algo que parece no dejar sitio a las tiendas históricas.

Así ocurre ahora en Madrid, donde una tienda con casi un siglo de historia se ve abocada al cierre por la incapacidad de mantener el negocio. La competencia feroz de las marcas y los cambios en los hábitos de los consumidores suponen un grave zarpazo para los comercios tradicionales.

Esta tienda es muy conocida en la capital por los amantes el punto, una actividad muy extendida pero que, con el tiempo, parece haber entrado en desuso por las nuevas generaciones. Conocida por vender lana por ovillos, antes por peso, el negocio ya no subirá la persiana.

Cierra una histórica tienda de Madrid: adiós a uno de los comercios más emblemáticos de la capital

En este proceso de cierre de tiendas históricas, desaparece ahora la mítica tienda Lanas Sixto. Se trata de un negocio de Madrid que fue inaugurado en 1927. La tienda ha anunciado en redes sociales que adopta esta "decisión difícil, pero muy meditada" ante la jubilación del personal.

El cierre se produce con 98 años de historia a sus espaldas, por lo que el negocio se quedará a las puertas de cumplir con la cifra redonda del centenario. Por este motivo, Lanas Sixto, que está ubicada en la calle Atocha, 9, ha iniciado un proceso de liquidación de todo el stock.

Este histórico cierre supone la desaparición de otro comercio histórico de la capital, una ciudad cada vez más copada por franquicias como 100 Montaditos, Burger King, McDonald's, Zara, Lefties, Pull&Bear, Bershka o Primark.

Además, se suma a otros cierres recientes o negocios en vías de desaparición, como la mítica Cerería Ortega, que bajó la persiana el 31 de diciembre de 2024, las pastelerías Embassy que desaparecieron en agosto de 2025; o el riesgo de cierre del Café Central que ha aplazado su clausura hasta 2026 y está en negociaciones para estudiar su viabilidad.

