Barei: "Antes daba mucho peso a lo que pensaban de mi trabajo y ahora lo disfruto mucho"

Barei presenta 'Trece', su primer trabajo después de una pausa de siete años en su carrera musical, que retoma con toda la energía: "He vivido este trabajo por primera vez disfrutándolo de principio a fin. Antes vivía todo el proceso creativo con momentos de disfrute, pero también mucha ansiedad y apego al resultado, pero ahora me ha pasado todo lo contrario, porque creo que he hecho un proceso interno grande en el que no doy tanta importancia a esa validación externa".

Un proceso de gran cambio que incluso se plasma en el título de su disco, 'Trece', un número que muchos temen por cuestiones supersticiosas: "El 3 es mi número favorito, ese es el que llevé en Eurovisión, y el 13 ha dejado de ser un número de la mala suerte que he resignificado porque me he dado cuenta de que ha tenido que ver siempre con cambios en mi vida, aunque hayan sido dolorosas, porque siempre han sido hacia mejor".

Su parón se produjo en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, un momento en el que experimentó la maternidad, de la que reconoce que "te cambia la escala de valores radicalmente". Un proceso en el que "eres una persona distinta", pero que supone "una experiencia bastante potente y que cambia la visión de la vida en general".

"Un altavoz"

En sus temas encontramos cuestiones variadas, como 'Desordenada' y 'Ya no va conmigo', en las que aborda el proceso de cambio y sus implicaciones personales: "Las trece canciones son autobiográficas, en las emociones, aunque en las historias no tan específicas, pero son emociones que yo he transitado por este proceso. 'Desordenada' habla del duelo y sus fases, me ha servido para mirarme en un espejo; mientras que 'Ya no va conmigo' habla de romper patrones, esos que has ido desarrollando desde pequeño para protegerte o encajar".

La intérprete también aborda en este trabajo uno de los temas más relevantes de la actualidad, la concienciación sobre la importancia de la salud mental: "En 'Cuéntame qué te pasa' es un altavoz que no solo habla del que está dentro sufriendo, sino también un altavoz para esa persona que está fuera intentando ayudar, que a lo mejor tiene el síndrome del salvador o salvadora, y sufre una gran frustración por ello".

Un tiempo de cambio en el que Barei no ha abandonado su vinculación con la música, puesto que también ha trabajado como compositora para otros artistas detrás del público: "Antes le daba mucho peso a lo que iban a pensar del proyecto, pero ahora no. Lo estoy disfrutando mucho, lejos de esa parte expositiva que antes me generaba mucha ansiedad".

"Melody es una currante espectacular"

Barei también se pronuncia sobre la candidatura de España en esta edición de Eurovisión 2025, con Melody y su tema 'Esa Diva': "Melody llega con una carrera muy consolidada, es una currante espectacular, canta y baila que flipas, es la eurodiva por excelencia y creo que la canción le va muy bien al mensaje, a lo que es ella, y lo hace muy bien".

En cuanto a los consejos que le ofrece tras su paso por Eurovisión 2015 con 'Say Yay': "Que no haga mucho caso a las críticas, se centre en su trabajo y que duerma y coma bien, porque eso también pasa luego factura. Durante los diez días allí, es muy fácil que duermas y comas muy poco y eso también se nota".

A falta de conocer en qué puesto quedará España en Eurovisión 2025, Barei tiene claro que la maldición por la que nunca gana España tiene multitud de factores: "Depende mucho del año, de cómo esté todo el tema sociopolítico, de la coherencia de la propuesta...".