Salen a la luz más de 400 zapatos del siglo XIX en una playa de Reino Unido: teorías

Expectación en Reino Unido después de que más de 400 botas de cuero negro hayan aparecido en una playa del sur de Gales. El hallazgo se ha producido en Ogmore-by-Sea, una localidad costera situada junto al canal de Bristol, donde los residentes y voluntarios no han logrado explicar el origen de este inusual fenómeno.

Los zapatos fueron localizados por voluntarios que participaban en tareas de limpieza de residuos en charcos rocosos de la playa. Solo durante una semana, a finales de diciembre, se recuperaron alrededor de 200 botas en un área de pequeñas dimensiones. Desde septiembre, el número total de piezas encontradas supera las 400.

El hallazgo de los zapatos ha causado gran sorpresa entre los vecinos Beach Academy CIC

El calzado presenta varios tamaños y formas, aunque todos los ejemplares se corresponden con la época victoriana. Las suelas están fijadas con clavos y algunas botas se conservan en un estado notablemente bueno. Los responsables del grupo Beach Academy señalan que, en varios casos, se pueden identificar botas masculinas.

La principal hipótesis tras el hallazgo

Ante la falta de una respuesta clara ante el suceso, Beach Academy ha difundido imágenes de los zapatos en redes sociales para llamar a la colaboración ciudadana. La publicación señala que el zapato se corresponde con tiempos pasados y que muchas piezas estaban incrustadas en sedimentos o atrapadas entre rocas. Algunos vecinos afirmaron haber encontrado zapatos parecidos a lo largo de los años.

La principal hipótesis apunta a que el calzado podría haber llegado de un carguero italiano hundido hace unos 150 años tras chocar con una formación rocosa conocida como Tusker Rock, situada a unos dos kilómetros de la playa. La carga habría sido arrastrada por el río Ogmore y emergiendo ocasionalmente por la erosión, aunque el origen exacto sigue siendo un misterio.