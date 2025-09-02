Los Replicantes
La casa del horror en Vallecas: hallan a seis hermanos desnutridos, enfermos y sucios

Los menores estaban en completo abandono y los padres tenían planeado secuestrarlos porque ya habían sido notificados de la retirada de custodia.

Maltrato infantil Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

02 Septiembre 2025 10:52 (hace 2 horas)

Pánico en Vallecas. Una pareja española ha sido detenida en el distrito madrileño de Puente de Vallecas después de que ambos hayan intentado huir para evitar que los servicios sociales se hicieran con la tutela de sus seis hijos menores de edad, según publica el diario ABC.

Vídeos Los Replicantes

La pareja quería abandonar la Comunidad de Madrid con los seis menores, que presentaba problemas de malnutrición y suciedad. Cinco d ellos también habían contraído una enfermedad bacteriana, impétigo, que les había llevado a tener la piel repleta de lesiones.

La llamada de alerta llegó a la policía durante la mañana del 27 de agosto. Se trataba de un joven mayor de edad alertando de que sus padres querían llevarse a sus seis hermanos pequeños, de entre 4 y 15 años, para evitar la acción de los servicios sociales.

La denuncia quedó corroborada poco después por una prima. Ambos habían escuchado al matrimonio planear la fuga antes del 1 de septiembre y buscaban abandonar la Comunidad de Madrid, ya que la orden partía de la Consejería del ramo por haberse notificado graves deficiencias en la crianza de los menores.

Rápida investigación

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la policía se vio obligada a actuar de inmediato. Pudieron comprobar que había un seguimiento de la familia desde junio y que el Centro de Atención a la Infancia había notificado en una reunión con la madre que se había retirado la tutela por orden del Área de Protección al Menor.

La Policía Nacional intervino tras recibir alertas del entorno de la familia .

Durante la declaración, la prima también había manifestado ya que los menores estaban contagiados de impétigo, una enfermedad que surge habitualmente cuando se dan contextos de escasez de higiene. Que no había cuidado ni siquiera en el tratamiento de las lesiones.

Por estos motivos, los agentes de la Policía Municipal de Madrid acudieron a la vivienda y finalmente lograron acceder. Allí se encontraron a los menores: son dos gemelos de 4 años, y edades de 6, 9, 11 y 15 años.

Cinco de los menores presentaban erosiones cutáneas compatibles con la infección señalada. Por este motivo, la Policía llamó al Samur, que practicó todos los traslados hasta el hospital Niño Jesús para los tratamientos. También pudieron comprobar la falta de higiene de la vivienda y los niños, así como la alimentación deficiente que recibían.

El estado de la vivienda también era inhabitable, con suciedad en todas las estancias, abandono en el cuidado del hogar y un fuerte hedor a tabaco que se unía a multitud de colillas tiradas en el suelo. Los menores dormían hacinados en el suelo del salón sobre colchonetas sucias y entre muebles rotos. La bañera estaba inutilizada por la suciedad y en la nevera se acumulaban alimentos podridos con medicinas y baldas sucias.

Los padres han sido ahora detenidos por presuntos delitos de desamparo y abandono de menores. Ahora, dependerá de la instrucción judicial para averiguar si la tipificación se modifica o amplía. Ambos cobran una pensión no contributiva y han sido trasladados la comisaría del distrito. Los menores ya han sido dados de alta y están en un centro de acogida.

