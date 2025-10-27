Sale a la luz cómo idearon Vito Quiles y Alvise Pérez el bulo de la ropa tirada en la DANA

La DANA que dejó más de 200 muertos en la provincia de Valencia fue contexto de todo tipo de bulos, incluyendo el presunto hallazgo de multitud de muertos en el parking del centro comercial Bonaire que después se comprobó que no era real.

Entre esos bulos también se difundió que el Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), uno de los municipios más afectados por la DANA, estaba tirando al vertedero la ropa donada porque "había mucha cantidad", algo que también era falso.

Este bulo fue difundido en redes sociales por el agitador de extrema derecha Vito Quiles y alcanzó gran repercusión entonces. Sin embargo, ahora el diario La Razón ha mostrado los audios que desvelan que fue fabricado entre el propio Vito Quiles y la colaboración del líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez.

Un bulo en plena DANA

El citado medio recoge el audio de una llamada durante la última hora de la tarde del 7 de noviembre, nueve días después de la riada. Vito Quiles llamó al concejal Marcos González afirmando que quería "contrastar" la información que se había publicado antes, esparciendo el bulo de que el Ayuntamiento había "arrojado al vertedero toda la ropa" que se había donado por el fuerte volumen.

Pero esta información no era cierta. Como recoge el audio que publica La Razón, el concejal explica en varias ocasiones que el motivo que llevó a deshacerse de parte de la ropa respondía exclusivamente a "cuestiones sanitarias".

Las prendas habían estado almacenadas en cajas de cartón en la calle, en contacto con el barro y agua. Por este motivo, los médicos y biólogos que trabajaban en la zona recomendaron tirar esas prendas más afectadas, sobre todo tras comprobar que de las cajas salían "mariposas, bichos y polillas".

Pero, a pesar de esta explicación, Vito Quiles no paró para intentar buscas las declaraciones que estaba buscando. Por ello, después publicó en sus redes sociales una versión con cortes pegados y realizados a conciencia para alterar el discurso, cambiando el sentido de lo que había expuesto el edil.

Bajo la orden de Alvise Pérez

Todo se realizó bajo las órdenes del eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez. Durante la llamada estuvo enviando órdenes a Vito Quiles sobre cómo conducir la conversación y qué declaraciones debía buscar. Los cortes que no interesaban después fueron eliminados en la versión que compartió en redes sociales.

???? #EXCLUSIVA | Audio del concejal de Alfafar que mandó tirar la ropa a la basura: reconoce que eran prendas donadas a los afectados y que "se acumuló demasiada"



¡Venga, a rectificar! pic.twitter.com/bFVnwp5Y71 — Vito Quiles (@vitoquiles) November 7, 2024

Entre las directrices, incluía "cajas selladas y secas" o "¿Quién ha dado la orden?", que después le preguntaba al concejal. "Simplemente quería saber quién ha dado la orden de tirar la ropa que ha mandado la población solidaria a las víctimas de la DANA", pregunta Quiles en hasta ocho ocasiones, después de la orden de Alvise.

El concejal le explicó que no se trataba de "una orden", sino que se había adoptado esta decisión "por cuestiones sanitarias" y en colaboración entre instituciones y expertos médicos o biólogos, que habían aconsejado optar por ello. "Es una decisión que hemos tomado en conjunto por lo mejor de todos", señalaba.

A pesar de que estaba aclarando todo, Vito Quiles continuaba preguntando la misma cuestión. El concejal perdió entonces la paciencia y le invitó en varias ocasiones a comprobar el estado de la ropa, algo a lo que el agitador se negó: "Mira, yo no voy a hablar más por teléfono. Te invito a que vengas mañana aquí, pero no es justo que me estés haciendo esto por teléfono", le lanzó.

Además, el edil le reclamó por la posible grabación de la llamada que se estaba realizando, a lo que Vito Quiles respondió "no, no se preocupe". Algo completamente falso, como se pudo apreciar posteriormente en redes sociales.

"Me parece injusto que después de todo el trabajo que estamos haciendo tratéis de tirarlo por la borda por algo que en realidad no es real, como lo estáis mostrando", criticó entonces el concejal por el bulo difundiendo en redes sociales.

Al final, Alvise Pérez celebra el final de la conversación del siguiente modo: "Le hemos vuelto loco". Todo ello, cuando habían podido certificar que el bulo era completamente falso, sin embargo, difundieron la afirmación como una noticia y publicaron audios tergiversados sobre el concejal.