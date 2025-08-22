Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Vito Quiles graba a un trabajador de una isla de Alicante vetando el paso a "rojos" y "etarras"

El Ayuntamiento de Alicante abre un expediente a uno de sus trabajadores de la isla de Tabarca por lanzar un mensaje de odio.

Vito Quiles graba a un trabajador de una isla de Alicante vetando el paso a "rojos" y "etarras"
Isla de Tabarca Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

22 Agosto 2025 16:16 (hace 6 horas)

El Ayuntamiento de Alicante ha decido abrir un expediente informativo a un trabajador del servicio de baño adaptado por sus palabras ofensivas. El empleado aseguraba que a la playa, concretamente a la de la isla de Tabarca, no podían acceder: "rojos", "separatistas" y "etarras".

Vídeos Los Replicantes

Vito Quiles, influencer y agitador de ultraderecha, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en la isla de Tabarca, donde aparece con este trabajador y la polémica se desata. Con motivo del vídeo, el Ayuntamiento ha decido celebrar una reunión, donde el PSOE ha solicitado la apertura de un expediente. El gobierno local del PP está conforme con la petición y ha afirmado que se abrirá una investigación por lo sucedido.

Cargos públicos se han pronunciado

Ana Barceló, la portavoz del PSOE, ha calificado esta actuación como "muy grave" porque el empleado "manda un mensaje de odio y discriminación". El partido socialista aclara que lo que se muestra en el vídeo "vulnera directamente la Constitución Española, concretamente los artículos 14 y 9.2, y la normativa sobre igualdad". Además, la portavoz del PSOE piensa que estas declaraciones dañan la imagen de la isla de Tabarca y de Alicante.

Rafa Mas, portavoz de Compromís, no solo ha juzgado al trabajador sino también a Vito Quiles, los califica de "inconscientes". Rafa culpa al Ayuntamiento por no tener un control sobre las contratas y ha pedido explicaciones sobre este incidente, también aclara que esta persona no está capacitada para ejercer su cargo y que el Ayuntamiento no apuesta por un turismo de calidad.

Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, lanza una pregunta: "Qué necesita realmente la isla de Tabarca para conservar su esencia y su futuro". Su objetivo es preservar la isla sin dañar su imagen para las generaciones venideras.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha manifestado su rechazo ante las afirmaciones del empleado. "Consideramos de extrema gravedad que un trabajador de un servicio público, cuya finalidad es garantizar la inclusión de personas con movilidad reducida, se convierta en altavoz de mensajes de odio y exclusión", asegura el presidente del comité.

Respuesta del protagonista

Según ha revelado el municipio alicantino, el trabajador se ha disculpado por sus palabras y la empresa adjudicataria, Sealand On-Offshore Services, ha decidido desvincularse de estas polémicas declaraciones.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Un niño se hace millonario en plena excursión al Cráter de Diamantes: pieza de 7 quilates
  8. Anulada la sentencia que ordenó descolgar la bandera LGTBI a Más Madrid en el Ayuntamiento
  9. Estos son los colores de ropa que atraen más a los mosquitos, según un estudio
  10. La brutal respuesta a Ayuso en TikTok por cómo habla de País Vasco: "¿Quién es el cateto?"
Artículos relacionados
Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez

Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez

Quién es Christian: líder de Deport Them Now detenido de las "cacerías" en Torre Pacheco

Quién es Christian: líder de Deport Them Now detenido de las "cacerías" en Torre Pacheco

Detenido el líder de Deport Them Now UE por las "cacerías" de migrantes en Torre Pacheco

Detenido el líder de Deport Them Now UE por las "cacerías" de migrantes en Torre Pacheco

La Fiscalía investiga el ataque a una exposición LGTBIQ+ en Gandía

La Fiscalía investiga el ataque a una exposición LGTBIQ+ en Gandía

Contenidos que te pueden interesar
Retiran el paso de peatones homenaje al atentado de Pulse en Florida: "Un acto político cruel"

Retiran el paso de peatones homenaje al atentado de Pulse en Florida: "Un acto político cruel"

Vito Quiles graba a un trabajador de una isla de Alicante vetando el paso a "rojos" y "etarras"

Vito Quiles graba a un trabajador de una isla de Alicante vetando el paso a "rojos" y "etarras"

Prende fuego a un bar porque "no le quisieron poner mayonesa"

Prende fuego a un bar porque "no le quisieron poner mayonesa"

Un restaurante pide 36.000€ a una mujer por quejarse de que le cobrasen 12€ por colgar un bolso

Un restaurante pide 36.000€ a una mujer por quejarse de que le cobrasen 12€ por colgar un bolso

Muere Frank Caprio: era conocido el 'juez más amable del mundo'

Muere Frank Caprio: era conocido el 'juez más amable del mundo'

¿Me puede obligar un negocio a pagar con tarjeta si solo tengo efectivo?

¿Me puede obligar un negocio a pagar con tarjeta si solo tengo efectivo?

Cuáles son los supermercados que más crecen en España: abren tiendas por todo el país

Cuáles son los supermercados que más crecen en España: abren tiendas por todo el país

Tensión Venezuela y EEUU: por qué Nicolás Maduro despliega 4,5 millones de milicianos

Tensión Venezuela y EEUU: por qué Nicolás Maduro despliega 4,5 millones de milicianos