Sale a la luz la brutal confesión del padre de Airam: joven desaparecido en La Palma

Los trabajos para localizar a Airam Concepción, el joven al que se perdió el rastro en la isla canaria de La Palma, se mantienen. El joven, que padecía autismo, fue visto por última vez en un registro de una cámara de seguridad tras bajarse de un autobús.

Ya ha pasado cerca de un mes y todavía no se ha encontrado información relevante sobre su situación. Su teléfono dejó de dar señal aquella jornada y tan solo se ha encontrado una prenda de su propiedad en el mar.

La Guardia Civil mantiene, por este motivo, la principal línea de búsqueda en el medio marino, aunque se mantiene atascada ante el mal estado del mar. Esta situación genera fuerte angustia en su círculo más cercano, puesto que su familia vincula su desaparición a un colapso de autismo y no a una decisión voluntaria. Las autoridades, además, descartan por completo que hubiera abandonado la isla.

Las autoridades mantienen los trabajos para localizar a Airam Concepción, desaparecido en La Palma .

Los trabajos de rastreo se centran en la costa por tres hallazgos. Son su mochila, un pantalón vaquero localizado en ella gua y la última señal del teléfono móvil, que apuntan a ello.

Pero los investigadores no cierran ninguna puerta. Por este motivo, se mantiene el análisis de unas telas localizadas en El Paso, próximas a la vivienda familiar, sobre las que se espera el resultado de las pruebas de ADN para conocer si eran de su propiedad.

El padre de Airam Concepción rompe su silencio: contundente revelación

En este contexto de búsqueda, el padre de Airam, Francisco Concepción, ha revelado en una entrevista emitida en Televisión Canaria algunos de los detalles fundamentales sobre los momentos previos a su desaparición.

En su testimonio, señala que el joven contactó con sus padres durante la celebración de Los Indianos, a donde acudió antes de desaparecer. "A ella la llamó sobre las cinco o seis, y a mí sobre las siete", señala el padre, detallando que la familia se encontraba entonces en puntos diferentes.

El padre vincula el comportamiento que tenía su hijo a una respuesta relacionada con situaciones de estrés: "Él asocia volver a la civilización como algo traumático, y la naturaleza con la tranquilidad".

No se trata de una situación inédita para la familia. Airam ya había experimentado un episodio similar durante su etapa de Erasmus en Polonia: "Desde el primer momento nos dimos cuenta de que su miedo se disparó. Nos decía 'te quiero' y nos colgaba", ha relatado, vinculando este estado con un encuentro fortuito días antes que se le había reactivado algunos traumas del pasado.

El entorno de Airam mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, a pesar de que la intensidad de la búsqueda ha perdido fuerza durante los últimos días. Y lo sostienen en su gran capacidad para resistir y refugiarse en la naturaleza.