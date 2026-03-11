Noticias

Sale a la luz la brutal confesión del padre de Airam: joven desaparecido en La Palma

Las teorías sobre la desaparición de Airam Concepción se extienden mientras que las autoridades continúan explorando su paradero.

Sale a la luz la brutal confesión del padre de Airam: joven desaparecido en La Palma
Airam Concepción, joven con autismo desaparecido en La Palma Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Marzo 2026 13:41 (hace 9 horas)

Los trabajos para localizar a Airam Concepción, el joven al que se perdió el rastro en la isla canaria de La Palma, se mantienen. El joven, que padecía autismo, fue visto por última vez en un registro de una cámara de seguridad tras bajarse de un autobús.

Vídeos Los Replicantes

Ya ha pasado cerca de un mes y todavía no se ha encontrado información relevante sobre su situación. Su teléfono dejó de dar señal aquella jornada y tan solo se ha encontrado una prenda de su propiedad en el mar.

La Guardia Civil mantiene, por este motivo, la principal línea de búsqueda en el medio marino, aunque se mantiene atascada ante el mal estado del mar. Esta situación genera fuerte angustia en su círculo más cercano, puesto que su familia vincula su desaparición a un colapso de autismo y no a una decisión voluntaria. Las autoridades, además, descartan por completo que hubiera abandonado la isla.

Las autoridades mantienen los trabajos para localizar a Airam Concepción, desaparecido en La Palma
Las autoridades mantienen los trabajos para localizar a Airam Concepción, desaparecido en La Palma .

Los trabajos de rastreo se centran en la costa por tres hallazgos. Son su mochila, un pantalón vaquero localizado en ella gua y la última señal del teléfono móvil, que apuntan a ello.

Pero los investigadores no cierran ninguna puerta. Por este motivo, se mantiene el análisis de unas telas localizadas en El Paso, próximas a la vivienda familiar, sobre las que se espera el resultado de las pruebas de ADN para conocer si eran de su propiedad.

El padre de Airam Concepción rompe su silencio: contundente revelación

En este contexto de búsqueda, el padre de Airam, Francisco Concepción, ha revelado en una entrevista emitida en Televisión Canaria algunos de los detalles fundamentales sobre los momentos previos a su desaparición.

En su testimonio, señala que el joven contactó con sus padres durante la celebración de Los Indianos, a donde acudió antes de desaparecer. "A ella la llamó sobre las cinco o seis, y a mí sobre las siete", señala el padre, detallando que la familia se encontraba entonces en puntos diferentes.

El padre vincula el comportamiento que tenía su hijo a una respuesta relacionada con situaciones de estrés: "Él asocia volver a la civilización como algo traumático, y la naturaleza con la tranquilidad".

No se trata de una situación inédita para la familia. Airam ya había experimentado un episodio similar durante su etapa de Erasmus en Polonia: "Desde el primer momento nos dimos cuenta de que su miedo se disparó. Nos decía 'te quiero' y nos colgaba", ha relatado, vinculando este estado con un encuentro fortuito días antes que se le había reactivado algunos traumas del pasado.

El entorno de Airam mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, a pesar de que la intensidad de la búsqueda ha perdido fuerza durante los últimos días. Y lo sostienen en su gran capacidad para resistir y refugiarse en la naturaleza.

Lo más compartido

  1. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  2. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  3. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  4. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  5. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  6. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
  7. Adiós Lidl: reforma sus supermercados para un nuevo modelo de negocio
  8. Alerta alimentaria: hospitalizados cinco bebés tras consumir leche contaminada en España
  9. Sumar, IU, Más Madrid y Comunes lanzan 'Alianza de las izquierdas': el 21 de febrero
  10. Benidorm Fest 2026 afronta su primera semifinal con un gran cambio técnico en el formato
Artículos relacionados
Qué se sabe de Airam Concepción: el joven con autismo desaparecido en La Palma

Qué se sabe de Airam Concepción: el joven con autismo desaparecido en La Palma

Sale a la luz una brutal revelación de Airam: joven desaparecido en La Palma

Sale a la luz una brutal revelación de Airam: joven desaparecido en La Palma

Por qué se ha producido un apagón en La Palma: nuevo cero energético en toda la isla

Por qué se ha producido un apagón en La Palma: nuevo cero energético en toda la isla

'Del volcán': El sello de los plátanos de Canarias producidos en zonas afectadas de La Palma

'Del volcán': El sello de los plátanos de Canarias producidos en zonas afectadas de La Palma

Contenidos que te pueden interesar

Sale a la luz cuánto gana un negocio por recibir y entregar paquetes: este es el acuerdo

Sale a la luz cuánto gana un negocio por recibir y entregar paquetes: este es el acuerdo

Muere la investigadora e influencer fitness Stephanie Buttermore a los 36 años

Muere la investigadora e influencer fitness Stephanie Buttermore a los 36 años

Doble vara en Metro de Madrid: amplía en descampados al norte y barrios del sur sin parada

Doble vara en Metro de Madrid: amplía en descampados al norte y barrios del sur sin parada

Un cura abandona la Iglesia para hacerse influencer porque "necesitaba tener sexo"

Un cura abandona la Iglesia para hacerse influencer porque "necesitaba tener sexo"

Adiós Glovo: anuncia un ERE y recorta su servicio en estas 60 localidades de España

Adiós Glovo: anuncia un ERE y recorta su servicio en estas 60 localidades de España

Hallan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Hallan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Sale a la luz la brutal confesión del padre de Airam: joven desaparecido en La Palma

Sale a la luz la brutal confesión del padre de Airam: joven desaparecido en La Palma

El TC censura por anticonstitucional el control de Ayuso en Telemadrid

El TC censura por anticonstitucional el control de Ayuso en Telemadrid