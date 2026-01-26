Una rotura en la alta velocidad Madrid-Barcelona limita la velocidad de los trenes

Una rotura en la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona, a la altura de L'Espluga de Francolí (Tarragona) ha provocado que se limite la velocidad de los trenes a 80 kilómetros por hora en un tramo del trayecto.

En cuanto se ha detectado este problema, que es similar al que causó el accidente de Adamuz (Córdoba) por el choque de un tren Iryo y un Alvia, Adif ha movilizado a sus equipos de mantenimiento.

Los efectivos desplegados han analizado las instalaciones y han realizado ya las primeras intervenciones para reparar el carril afectado. La circulación se ha reducido en este lugar, aunque Adif asegura que no supone ningún riesgo.

Semana negra ferroviaria

Estos hechos ocurren en plena semana negra ferroviaria, con accidentes mortales en Adamuz y Gelida. En el primer caso, el problema estaría precisamente derivado de una rotura en la vía, que provocó el descarrilamiento de un tren Iryo y la posterior colisión de un Alvia, ya que se había invadido la vía contigua.