El robo en el Louvre de París: "Un atentado contra el patrimonio francés"

Tan solo media hora después de que el museo del Louvre, en París, abriera sus puertas, cuatro individuos encapuchados protagonizaban el robo más importante desde que desapareció el emblemático cuadro de la Mona Lisa en 1911.

¿Cómo fue el robo?

El domingo 19 de octubre, cuatro personas llegaban en moto entre las 9:30 y 9:40 horas y consiguieron acceder al interior del museo más visitado del mundo por una escalera de mudanzas situada al lado del río Sena.

Entraron en el primer piso dirección a la galería de Apolo. Allí, rompieron con una motosierra las vitrinas en las que se encontraban las joyas de Napoleón Bonaparte, Napoleón III y las de la emperatriz Eugenia de Montijo. Recogieron las joyas y huyeron en sus motos. El robo apenas duró siete minutos. Los encapuchados se llevaron nueve piezas de las reinas María Amelia (esposa de Luis Felipe I), Hortensia (esposa de Luis Bonaparte) y Eugenia de Montijo.

Los ladrones consiguieron hacerse con: una diadema de las reinas, otra de una emperatriz, un colgante de zafiros, dos pares de pendientes, un collar de esmeraldas y dos broches. La única pieza que ha sido recuperada es la corona de la emperatriz debido a que se les cayó en la huida.

Novedades y declaraciones

El museo del Louvre ha sido testigo de un atraco en el que, por suerte, no ha habido heridos, pero que el robo de las joyas es de un "valor inestimable", informa la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati. Una portavoz del museo ha confirmado que permanecerá cerrado el lunes 20 de octubre, decisión tomada en el último momento.

Se había confirmado que el museo permanecería parcialmente abierto, quedando la sala de la Galería Apolo cerrada por estar afectada tras el hurto, pero finalmente las puertas permanecerán cerradas para todo el mundo del museo al completo para facilitar que los especialistas trabajen en la investigación.

Gérard Darmanin, ministro de Justicia de Francia, se ha pronunciado: "Hay muchos museos en París, muchos museos en Francia, con valor incalculable (...) Lo que es seguro es que hemos fallado". La policía francesa ha asegurado que encontrará y detendrá a los autores del robo.

El fiscal que está al mando del caso ha afirmado que las alarmas antirrobo se activaron, pero que en la sala afectada "o no las escucharon o no sonaron". Un medio de comunicación francés ha querido compartir un vídeo en el que aparece uno de los ladrones.

Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, ha querido pronunciarse a través de su perfil en X: "El robo cometido en el Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque es nuestra Historia. Recuperaremos las obras y los autores serán llevados ante la justicia. Todo se está poniendo en marcha, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París".

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.... — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

"El proyecto que iniciamos en enero, prevé un refuerzo de la seguridad. Será el garante de la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria", ha concluido Macron.