Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Mañueco esquiva la investigación política de los incendios gracias a PP y VOX

La comisión para la investigación sobre la gestión de los incendios en Castilla y León ha despertado votos a favor y en contra.

Mañueco esquiva la investigación política de los incendios gracias a PP y VOX
Encuentro con Grupo Parlamentario VOX Foto: Junta de Castilla y León
Andrea Torrente

Andrea Torrente

05 Septiembre 2025 17:28 (hace 4 horas)

La investigación sobre cómo se gestionaron los incendios forestales en Castilla y León no se pondrá en marcha, ya que este jueves han votado en contra de la investigación PP y VOX alcanzando una mayoría.

Vídeos Los Replicantes

En contra de la investigación

Ricardo Gavilanes, portavoz del PP, justifica su declinación porque los trabajadores han estado "a la altura", pero que se han visto superados por las condiciones extremas de los fuegos. También considera que Mañueco ya ha dado suficientes explicaciones y que una investigación "no es en absoluto procedente".

David Hierro, miembro de VOX, aprovecha la oportunidad para expresar que las responsabilidades recaen sobre los ciudadanos con sus votos y habla de las elecciones futuras que se prevén para el mes de marzo.

Hierro también expresa que este tipo de cuestiones deben recaer en los jueces, "Que investiguen los jueces, no los procuradores para cobrar una comisión, ese dinero, insisto, puede ir a cosas mucho más importantes", asegura.

Según el artículo 50 del Reglamento de las Cortes se puede crear una comisión de investigación y los grupos parlamentarios tienen un plazo de 15 días para rechazar la comisión. PP ya ha rechazado esta idea y si se alcanza la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara se suspenderá la comisión para la investigación.

A favor de la investigación

Francisco Igea y Pablo Fernández de Podemos han defendido la comisión de investigación y afirman que es una cuestión de voluntad política. Patricia Gómez, portavoz del partido socialista, ha confirmado que no se opondrá, pero el otro grupo UPL-Soria Ya no se ha pronunciado.

Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Ejecutivo autonómico, ha asegurado que Quiñones está cumpliendo con sus obligaciones. Carriedo ha expresado respeto por las actividades parlamentarias y declara que se tomen "aquellas iniciativas que se consideren más oportunas y necesarias".

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta sanitaria: EEUU avisa sobre la infección en humanos del gusano barrenador
  7. Muere un empleado del ministro ruso de Transportes tras morir su jefe destituido por Putin
  8. Quién es Andrea Russo: el hombre de 35 años succionado por un avión español en plena pista
  9. Por qué debes dejar un vaso de agua junto al fregadero si te vas de casa en verano
  10. Sale a la luz la brutal revelación de la madre de Michu sobre su repentina muerte
Artículos relacionados
Sorpresa en Castilla y León TV: programa toros mientras Mañueco habla de los incendios

Sorpresa en Castilla y León TV: programa toros mientras Mañueco habla de los incendios

Castilla y León aprueba extraer cuarcita en Oencia tras la destrucción de los incendios

Castilla y León aprueba extraer cuarcita en Oencia tras la destrucción de los incendios

Los medios aéreos que pidió el PP duplican a los de la UE para combatir incendios

Los medios aéreos que pidió el PP duplican a los de la UE para combatir incendios

Mañueco paralizó los recursos del Gobierno en incendios mientras exigía medios a Sánchez

Mañueco paralizó los recursos del Gobierno en incendios mientras exigía medios a Sánchez

Contenidos que te pueden interesar
Así es la vitamina que puede retrasar el envejecimiento, según un estudio

Así es la vitamina que puede retrasar el envejecimiento, según un estudio

Los talibanes prohíben rescatar a las mujeres tras el brutal terremoto

Los talibanes prohíben rescatar a las mujeres tras el brutal terremoto

Bruselas multa a Google a pagar 2.950 millones de euros por abuso de mercado

Bruselas multa a Google a pagar 2.950 millones de euros por abuso de mercado

Maribel Vilaplana rompe su silencio: su brutal revelación sobre Mazón en plena DANA

Maribel Vilaplana rompe su silencio: su brutal revelación sobre Mazón en plena DANA

Una paciente psiquiátrica se suicida por no tener cama en el hospital de Terrassa

Una paciente psiquiátrica se suicida por no tener cama en el hospital de Terrassa

Mañueco esquiva la investigación política de los incendios gracias a PP y VOX

Mañueco esquiva la investigación política de los incendios gracias a PP y VOX

Muere el portero Édson 'Pixé' en pleno partido a los 38 años

Muere el portero Édson 'Pixé' en pleno partido a los 38 años

Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa

Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa