Mañueco esquiva la investigación política de los incendios gracias a PP y VOX

La investigación sobre cómo se gestionaron los incendios forestales en Castilla y León no se pondrá en marcha, ya que este jueves han votado en contra de la investigación PP y VOX alcanzando una mayoría.

En contra de la investigación

Ricardo Gavilanes, portavoz del PP, justifica su declinación porque los trabajadores han estado "a la altura", pero que se han visto superados por las condiciones extremas de los fuegos. También considera que Mañueco ya ha dado suficientes explicaciones y que una investigación "no es en absoluto procedente".

David Hierro, miembro de VOX, aprovecha la oportunidad para expresar que las responsabilidades recaen sobre los ciudadanos con sus votos y habla de las elecciones futuras que se prevén para el mes de marzo.

Hierro también expresa que este tipo de cuestiones deben recaer en los jueces, "Que investiguen los jueces, no los procuradores para cobrar una comisión, ese dinero, insisto, puede ir a cosas mucho más importantes", asegura.

Según el artículo 50 del Reglamento de las Cortes se puede crear una comisión de investigación y los grupos parlamentarios tienen un plazo de 15 días para rechazar la comisión. PP ya ha rechazado esta idea y si se alcanza la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara se suspenderá la comisión para la investigación.

A favor de la investigación

Francisco Igea y Pablo Fernández de Podemos han defendido la comisión de investigación y afirman que es una cuestión de voluntad política. Patricia Gómez, portavoz del partido socialista, ha confirmado que no se opondrá, pero el otro grupo UPL-Soria Ya no se ha pronunciado.

Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Ejecutivo autonómico, ha asegurado que Quiñones está cumpliendo con sus obligaciones. Carriedo ha expresado respeto por las actividades parlamentarias y declara que se tomen "aquellas iniciativas que se consideren más oportunas y necesarias".