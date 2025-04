Quién es Beatriz Corredor: la presidenta de Red Eléctrica señalada por el apagón en España

El apagón eléctrico en España ha llevado a cero energético a la península. Todo el país se ha visto completamente sin electricidad, con la única excepción de Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. Mientras surgen las investigaciones para esclarecer las causas en las que ocurrió.

En plena resaca de una crisis sin prácticamente precedentes en España y que supuso todo un caos en las calles, el transporte de los ciudadanos y generó una parálisis económica, surgen las dudas sobre posibles responsabilidades en estos hechos.

Uno de los nombres que ha cobrado protagonismo durante las últimas horas es Beatriz Corredor Sierra. Se trata de la persona que está al frente de Redeia, la antigua Red Eléctrica de España. Se trata de la empresa pública encargada de operar el sistema eléctrico nacional, el mismo organismo que alertó hace dos meses del riesgo de desconexiones "severas" por el aumento de las energías renovables; así como al cierre de centrales convencionales de carbón, nuclear o gas como factor de incertidumbre en el sistema eléctrico.

Quién es Beatriz Corredor: presidenta de Red Eléctrica sin experiencia en el sector

Beatriz Corredor forma parte del círculo del presidente del Gobierno y del PSOE. Nacida en 1968 en Madrid, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma y forma parte del Cuerpo de Registradores de la Propiedad desde 1993. A pesar de que su vida profesional ha estado vinculada al ámbito jurídico, también ha ocupado cargos en la Administración y la política.

Beatriz Corredor es registradora de la propiedad y fue ministra con Zapatero CC

Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ejerció como ministra de Vivienda entre 2008 y 2010. Además, fue concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid y diputada en el Congreso por el PSOE, llegando a presidir la Comisión de Justicia en 2019.

En 2020 entró a presidir Redeia, conocida previamente como Red Eléctrica de España, una empresa participada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ha definido como una sociedad privada.

Corredor llegó a esta empresa controlada mayoritariamente por el Estado tras la dimisión del economista Jordi Sevilla, también ex ministro y ex diputado por el PSOE. Como presidenta no ejecutiva de esta sociedad percibe una retribución anual de 546.000 euros brutos.

La cuestión se cierne ahora sobre el papel de Beatriz Corredor al frente de esta sociedad, de la que el Estado controla más del 20% del accionariado. A pesar de su puesto de gran relevancia, no cuenta con estudios, conocimientos ni experiencia en el sector energético, sino como registradora de la propiedad.

¿Se podría haber actuado con mayor previsión para evitar o, al menos, paliar este apagón? La duda depende ahora del desarrollo de las investigaciones y la capacidad de respuesta de las Administraciones para haber podido evitar esta situación antes de que se produjera.