Qué fue de Patricia Manterola: la nueva vida de la cantante de 'Que el ritmo no pare'

Patricia Manterola: cantante, actriz y conductora mexicana que saltó a la fama con 'Que el ritmo no pare' un tema que vio la luz hace ya más de dos décadas y que ha sido escuchado por todo el mundo, incluido el mundial Corea-Japón y la Vuelta Ciclista a España en 2002. Manterola no solo triunfó en el terreno musical, sino que ha sido muy apreciada su faceta como actriz de telenovelas. La multifacética mexicana es conocida mundialmente, pero especialmente entre los latinos de Estados Unidos.

Después de este gran éxito, la cantante sacó cinco álbumes más hasta 2009, momento en el que se dio a conocer otro de sus éxitos: 'Ya terminé'. Ese mismo año, se estrenó 'The Perfect Game' una de las últimas películas en las que aparece Manterola.

¿Qué ha hecho después del 2009?

Desde su último álbum en 2009, Manterola aparece en 'The King Hector Lavoe' en 2011 y protagonizó 'La nación de las mariposas' en 2020. Durante la última década la hemos visto en series como 'Betty la fea', 'Señora Acero 5' o 'Renata congelada'. Hemos podido seguir la pista de la cantante y actriz en programas de televisión de grandes audiencias como La Voz Kids o Mask Singer, donde actuó bajo el disfraz de una Lechuza en 2019.

2023 fue un año de novedades musicales. Volvió a la música con su colaboración 'Para levantarme del suelo' feat. Raymix, tema que alcanzó el millón de visitas en YouTube, en tan solo 48 horas. 2024, no se queda atrás. Año en el que participa en el reality show número uno de CanelaTV: 'Secretos de las indomables', también estrenó 'Bla Bla Bla' feat. Mariana Seoane & Akira, canción que se posicionó como la más escuchada en Radio Latina España. Manterola acabó el año protagonizando la película 'Mejor viuda que mal acompañada'. El 2025 lo empezaba al ritmo de 'Me Quedaré por Siempre' junto con Omar Chaparro, un éxito que llego en tan solo una semana al millón de visitas.

Patricia Manterola está de vuelta con 'Lágrima Azul'

Patricia Manterola ha regresado a España en octubre tras años sin visitar el país, la cantante ha estado centrada en su público latinoamericano, pero después de estrenar el 10 de octubre su último tema 'Lágrima Azul', ya disponible en todas las plataformas digitales, Manterola ha decidido visitar a su público español.

'Lacrime Blu' es la versión italiana de su nueva canción con la que pretende conectar con un público internacional, por eso ha sacado una versión italiana. La canción reúne todas las características para convertirse en todo un éxito, una canción de corte pop muy bailable, con un ritmo contagioso y pegadizo, un tema dotado de fuerza y emotividad. El tema principal es la sensación desgarradora que se manifiesta después de perder a un amor. Las estrofas dicen: "Hoy es de esos días que es mejor olvidar / Tantas preguntas y una sola respuesta...".

El tema ha sido compuesto y producido por la propia Patricia Manterola junto a David Santiesteban (Premio Goya 2015 a la Mejor Canción Original por 'El niño') y David Parejo que ha trabajado en el tema 'Érase una vez' que representará a España en Eurovisión Junior 2025.

Patricia Manterola habla de su regreso a España y de lo que representa su nuevo tema: "Regresar a España después de tantos años es un sueño hecho realidad. 'Lágrima Azul' representa mi pasión por la música pop, mi deseo de transmitir emociones que todos hemos sentido y, sobre todo, mi entusiasmo por reconectar con mis fans españoles. Trabajar con David Santiesteban y David Parejo ha sido increíble; juntos hemos creado un tema que invita a sentir, cantar y bailar".

La artista actuó y llenó de música la campaña de Perrotón, una carrera por los perros celebrada en Madrid el 19 de octubre, su actuación fue todo un éxito. Manterola asegura: "Estoy viviendo una nueva etapa muy especial en mi carrera, llena de música y proyectos que me ilusionan profundamente. Muy pronto estaré compartiendo con el público de España y en todo el mundo esta renovación que marca un antes y un después para mí".