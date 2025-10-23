Entradas Aitana: cuándo salen, cómo comprar, precios, dónde son los conciertos

La cantante Aitana vuelve a subirse a los escenarios con su nueva gira mundial 'Cuarto Azul World Tour'. El furor por las entradas para los conciertos de Aitana se produce después de que lanzase el 30 de mayo su cuarto álbum de estudio, 'Cuarto Azul', considerado su disco más personal.

Entre los temas más destacados de este trabajo se encuentran '6 de febrero', una canción dedicada a su ex pareja Sebastián Yatra. Ahora, hay gran expectación por volver a ver a Aitana sobre los escenarios interpretando sus grandes éxitos.

Aitana ya anunció el pasado 13 de octubre para anunciar las "primeras fechas" de su gira mundial, que le llevará a recorrer varios puntos de España, así como Europa, Latinoamérica o Norteamérica. Este anuncio se produce después de que la intérprete haya sido nominada en los Premios Grammy Latino en dos categorías por 'Cuarto azul'.

Cuándo es la gira de Aitana: fechas de conciertos

Su gira 'Cuarto azul world tour' comenzará el 14 de marzo en el festival argentino de Lollapalooza. Sin embargo, su primera parada en España se producirá el 9 de mayo en Roquetas de Mar (Almería) y finalizará el 18 de septiembre en Bilbao, después de pasar por importantes ciudades como Murcia, Valencia, Sevilla, Madrid o Barcelona.

Sin embargo, esta gira de Aitana contará con eventos hasta el 6 de noviembre, al menos de momentos, puesto que después volverá a Argentina para otro concierto y también tiene previstas actuaciones en México.

Por el momento, ya hay varias fechas confirmadas en España. La intérprete cuenta con una intensa gira con motivo de este tour y cuenta con varios espacios de renombre reservados para interpretar sus temas más emblemáticos.

9 de mayo: Roquetas de Mar - Estadio José Antonio Peroles

15 de mayo: Murcia - Plaza de Toros

22 de mayo: Valencia - Roig Arena

29 de mayo: Albacete - Estadio José Copete

5 de junio: Sevilla - Plaza de España

19 de junio: Fuengirola - Marenostrum

26 de junio: Avilés - Pabellón de La Magdalena

10 de julio: Zaragoza - Príncipe Felipe

12 de julio: Cádiz - Estadio Nuevo Mirandilla

18 de julio: Úbeda - Recinto Ferial

22 de julio: A Coruña - Coliseum

4 de septiembre: Barcelona - Palau Sant Jordi

5 de septiembre: Barcelona - Palau Sant Jordi

11 de septiembre: Madrid - Movistar Arena

12 de septiembre: Madrid - Movistar Arena

18 de septiembre: Bilbao - BEC

Cuándo comprar entradas para la gira de Aitana: fechas

La cantante Aitana comenzó una preventa exclusiva para los clientes del Banco Santander que arrancó el pasado lunes 20 de octubre y se extendió hasta la mañana de este miércoles, día 22. Son, por tanto, las primeras entradas del evento.

Aitana recorrerá el país con una gira internacional CC

Durante estos dos días, se han agotado las entradas de la preventa de más de una decena de ciudades, incluyendo Murcia, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Madrid o Barcelona. Por este motivo, la intérprete ha anunciado dos nuevas fechas: Barcelona el 5 de septiembre y Madrid el 12 de septiembre.

La venta de entradas comienza este jueves, 23 de octubre, a las 12:00 horas. Desde entonces, todos los seguidores de Aitana pueden hacerse con los tickets que les permitirán disfrutar de los conciertos exclusivos de la cantante.

Cómo comprar entradas para la gira de Aitana: precios

Las entradas de la gira 'Cuarto azul world tour' están disponibles en la página web oficial de Aitana. Además, algunos espacios como el Movistar Arena de Madrid también ofrecerán la posibilidad de adquirirlas a través de su propio portal.

Cuando se acceda a la web oficial de Aitana, se debe seleccionar fecha y ciudad del concierto. Después, el usuario será redirigido a una nueva página en la que aparece toda la información de compra y opciones disponibles.

Como los clientes del Banco Santander ya han podido adquirir las entradas para la gira de Aitana, se han difundido en internet los precios de las entradas para aquellos que quieran disfrutar de la gira mundial de la intérprete.

Early entry front stage: 140 euros

Front Stage: 110 euros

Early Entry Pista General: 75 euros

Pista general: 59 euros

Ticket Premium: 120 euros

Categoría Grada 1: 85 euros

Categoría Grada 2: 70 euros

Categoría Grada 3: 64 euros

Categoría Grada 4: 50 euros

Persona Movilidad reducida Grada: 50 euros

Acompañante Movilidad Reducida: 50 euros

Los precios deben de contar también con el pago de los gastos de gestión, que se añaden inmediatamente en el momento de la compra de las entradas. Los precios, sin embargo, pueden tener algunas alteraciones en función de los estadios porque no todos ofrecen las mismas modalidades de entradas.