Qué es Our Generation: la copia de Eurovisión Junior que organiza Rusia con sus aliados

Es indudable que Eurovisión forma parte del folklore popular europeo. El festival es la perfecta mezcla entre cultura, televisión y competición nacional, y lo cierto es que en cada país del Viejo Continente la manera de vivir el festival es singular. Sin embargo, cuando ese espíritu europeo llega a su fin en tu nación, la visión de Eurovisión obviamente, cambia.

Algo así habrá pensado el mandamás ruso Vladimir Putin, el que desde 2021 viera que con la invasión de Ucrania se le retiraba su membresía de la UER y con ello su presencia en Eurovisión. Luego de años de retiradas y tiranteces con Ucrania, tanto Rusia como Bielorrusia veían la puerta del festival cerrada, un hecho que les dejaba sin esa liturgia nacional en torno a la música que tanto y tan bien le había venido a los rusos. Desde su debut en el año 1994, Rusia siempre se tomó Eurovisión muy en serio, llevando a sus grandes figuras al festival, enseñando un gran orgullo nacional, e incluso ganando en el año 2008 en Belgrado, algo que les hizo albergar el festival un año después en Moscú, en el que se recuerda como el festival más caro de la era moderna eurovisiva.

Pues bien, si todo esto se te va, hay que buscar alternativas. Y en el Kremlin parecen haberlas encontrado buscando resucitar un festival mítico de la era moderna: la Intervisión. Luego de llevar dos años celebrando su propio Eurovisión Junior, llamado 'Our Generation' (se espera para octubre su tercera edición) y con quince países el año pasado, ahora Putin quiere dar el salto al festival original, en un proyecto encomendado a grandes líderes de la política rusa y con proyección a celebrarse en 2025, sin fecha aún.

El festival, en su edición Junior, muestra un formato muy similar en puesta en escena o mecánica al espacio original, Eurovisión Junior.

Intervisión, una Eurovisión a lo soviético

El Festival de Intervisión fue el análogo a Eurovisión en la esfera soviética. Organizado por la Organización Inernacional de Radio y Televisión soviética y montado en torno al también mítico Festival de la Canción de Sopot en Polonia.

El festival Our Generation incluye la participación de países como Bielorrusia o China Our Generation

Lo único que le diferenció de la Eurovisión fue la longevidad, ya que Intervisión apenas sobrevivió cuatro ediciones entre 1977 y 1980. En 1980, la aparición del movimiento sindical Solidaridad en Polonia y sus intentos para manifestarse durante las fechas del festival acabaron con la cancelación definitiva de un festival que tuvo a países tan variopintos como Polonia, Finlandia, Tayikistán, Checoslovaquia o la propia URSS como vencedores.

La idea de volver con Intervisión en 2025 no es algo nuevo para un Vladimir Putin que ya trató en el año 2009 de resurgir el festival, aunque en esta ocasión cooperando con China, la propia Rusia y países de Asia Central, en un proyecto que no acabó llegando a nada. Se puede decir que en cada momento en que la Eurovisión le era problemática o esquiva para el Kremlin nacieron alternativas para unir a aliados con un concepto similar.

¿Qué países podrían estar en esta Intervisión?

Los tiempos de la Intervisión original eran otros tiempos. En los setenta, el mundo de los festivales era algo muy al alza, y no era raro tener a artistas que promocionaban su carrera viajando a lugares inhóspitos del mundo. De hecho, nuestras Salomé, Raphael o Julio Iglesias no dudaban en hacer las maletas y cruzar el telón para participar en festivales. Como curiosidad, en 1980 la vencedora de Intervisión sería la finlandesa Marion Rung, que años antes representara a Finlandia e incluso a Luxemburgo en Eurovisión. En clave española, en 1978 el grupo español Rumba 3 se presentaría al certamen con la canción 'No sé, no sé', no teniendo mucho éxito entre el público soviético.

Sin embargo hoy día, claramente ver estas dualidades es una quimera, y la gran duda del ambicioso proyecto de Intervisión es la de saber qué nómina de países puede conseguir de aquí a unos meses que pueda celebrarse la competencia.

Mirando como espejo el festival infantil 'Our Generation', en la edición del año pasado contó con la presencia de 15 países, venciendo Brasil la votación de jurado, y Madagascar la del público. Junto a estos dos países, la lista la completaron India, Kazajistán, Armenia (único país de la lista que también participa en Eurovisión), Bielorrusia (expulsado de Eurovisión en 2021), Etiopía, China, Kenia, Mongolia, Uganda, Uzbekistán, Nigeria, Egipto y Rusia. Un año antes en 2023 Azerbaiyán, que también participa en Eurovisión sí formó de la lista.

Con todo esto, aún queda en el aire saber si este faraónico proyecto encomendado al viceprimer ministro ruso Dmitri Chernishenko acabará celebrándose. Lo único claro es que se espera fecha durante 2025, al mismo tiempo que el festival se celebrará de manera perenne en Moscú, evitando bailes de sede como ocurre en Eurovisión. En búsqueda de mostrar poderío a traves de la cultura y preservar los valores rusos en torno a la música, veremos si Vladimir Putin acaba consiguiendo hacer real este sueño de la vuelta de la Eurovisión a lo soviético. Estaremos atentos.