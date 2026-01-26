Los Replicantes
Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Se está retirando el producto del mercado y se recomienda comprobar unidades y lotes antes de utilizarlo.

Un portabebés Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

26 Enero 2026 17:19 (hace 5 horas)

Alerta por la venta de un portabebés comercializado en España. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una alerta ante el riesgo de asfixia y estrangulamiento que supone.

El Ministerio ha comunicado esta incidencia a través de un comunicado difundido en su página web oficial, donde describe el artículo afectado como 'Portabebés ergonómico de color azul', marca KIOKIDS, ref. 6612/BLUE (código 2298) (ampliada a los códigos 2269, 2270 y 2447).

  • Producto: Portabebés ergonómico de color azul
  • Marca: KIOKIDS
  • Lotes afectados: ref. 6612/BLUE (código 2298) (ampliada a los códigos 2269, 2270 y 2447)

    • Grave riesgo para los bebés

    En el comunicado se advierte de los riesgos que entraña el producto señalado. En los ensayos se ha comprobado que se desprenden los ganchos de las gomas de la capucha, algo que puede derivar en la asfixia del menor si los ingiere accidentalmente. Además, se ha comprobado que las gomas tienen un perímetro superior al permitido, por lo que pueden enredarse alrededor del cuello y causar estrangulamiento.

    Producto retirado del mercado por alerta de seguridad
    Producto retirado del mercado por alerta de seguridad Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

    Como el riesgo de que este producto pueda provocar daños en los menores es elevado, el ministerio ha ordenado prohibir su comercialización y llama a todas las personas que lo posean en casa a abstenerse de utilizarlo por riesgo para el bebé.

