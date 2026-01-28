El Gobierno prepara una reforma para vetar a menores en espectáculos con violencia animal

El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, impulsa una reforma para impedir que los menores de edad asistan o participen en espectáculos donde se ejerza violencia contra los animales, con las corridas de toros como caso más visible. El objetivo, según la propuesta, es proteger a la infancia y evitar la exposición a contenidos violentos en edades tempranas.

La iniciativa se encuadra en la ampliación de la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia) y se ha planteado en las últimas horas, en un contexto de presión internacional. El debate se reactivó tras el examen de España ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que ya en 2018 recomendó restringir el acceso de menores a la tauromaquia para prevenir posibles efectos nocivos.

La ley fue aprobada por el Congreso el 20 de mayo de 2021 y se tramitó desde el entonces Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El trabajo arrancó en esa etapa, cuando el departamento estaba aún vinculado al equipo de Pablo Iglesias, y culminó ya con Ione Belarra al frente del ministerio. Ahora, dicha ampliación busca cerrar "lagunas" detectadas en su aplicación en estos años, especialmente en protección, acompañamiento integral y reparación a las víctimas.

La recomendación de la ONU que el Gobierno quiere cumplir

El Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas ha vuelto a señalar a España por permitir que los menores asistan a espectáculos taurinos y por el acceso de menores a la caza con armas de fuego. Entiende que son contextos donde quedan expuestos a violencia, con posibles efectos sobre su salud física y mental. El organismo examinó esta semana en Ginebra el cumplimiento de España y recordó que ya había una recomendación específica pendiente de aplicar.

El Gobierno quiere evitar la entrada de menores en espectáculos taurinos Envato Elements

El precedente está en el examen de 2018, en el cual el CDN recomendó que: "para prevenir los efectos nocivos" del espectáculo de los toros, España prohibiera la participación de menores de 18 años como toreros y como público. Durante la evaluación reciente, el experto Bragi Gudbrandsson volvió a recordar esa recomendación a la delegación española y otros miembros del comité insistieron en la falta de una respuesta homogénea en todo el país.

¿En qué punto se encuentra la reforma de la LOPIVI?

La reforma, por ahora, está en fase interna. El borrador circula entre ministerios y el departamento de Sira Rego busca cerrar el texto con las aportaciones finales del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, antes de llevarlo al Consejo de Ministros. Por ese motivo, el Gobierno evita de momento fijar un calendario cerrado.

La propia Rego ha señalado en varias ocasiones que la reforma está "lista", pendiente únicamente de esos últimos ajustes. Una vez obtenga luz verde en el Consejo de Ministros, el proyecto deberá iniciar su tramitación parlamentaria y ser aprobado en el Congreso de los Diputados para salir adelante.

Otras medidas incluidas en la ampliación

La reforma no se limita únicamente a los toros. Según la documentación y la cobertura publicada, el texto incorpora cambios relevantes en protección y justicia:

Escucha de menores en sede judicial: se plantea que los niños y adolescentes sean escuchados siempre en los procesos que les afecten, sin el umbral de edad que se aplica en la práctica en algunos casos.

Más plazo para denunciar delitos sexuales sufridos en la infancia: el Gobierno propone ampliar en 10 años la prescripción, de modo que el cómputo arranque a los 45 años de la víctima (en lugar de a los 35).

Más filtros para trabajar con menores: se incluye la violencia de género entre los delitos que impedirían ejercer profesiones, oficios o actividades con contacto habitual con menores.

Refuerzo del acompañamiento y la protección: el ministerio ha presentado la reforma como una corrección de las "lagunas" detectadas desde la entrada en vigor de la ley, con medidas centradas en escucha, acompañamiento y garantías.