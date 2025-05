Melody se 'exculpa' del resultado en Eurovisión: "Hubiese querido hacer algo más potente"

Melody rompió su silencio finalmente en Prado del Rey. Luego de una semana de asueto tras el tibio resultado obtenido en Basilea, la sevillana compareció ante más de 100 periodistas para dar explicaciones con todo lujo de detalles de su experiencia eurovisiva en tierras suizas.

En medio de un ambiente enrarecido y con un papel donde traía todos los elementos a contar bien ordenados, la de Dos Hermanas valoró con ahínco el apoyo del público y del país en una candidatura que "una vez pasó a ser de RTVE" no pudo "ser todavía más impactante" en boca de la propia artista.

"Estoy más unida a mi familia que nunca"

Melody, luego de pasar una semana llena de seguimiento mediático extrema, con reporteros en la puerta de su casa, entrevistas a familiares y una espiral de rumorología tremenda, apenas explicó ante los medios algo tan sencillo como que lo que necesitaba eran "unos días tranquilos en su casa con su bebé".

Apelando directamente a los medios de comunicación, y recalcando que con respeto "no todo vale por dinero y audiencia", la andaluza se mostraba visiblemente afectada por esas tertulias que llegaron a dejar caer que echara a sus artistas del camerino o mostrara malas formas, hechos que la propia RTVE desmintió al momento.

Melody: Respeto que haya que rellenar contenido y publicar cosas, pero no todo vale por el dinero y la audiencia. Hay que respetar un poco al artista. pic.twitter.com/jfuyCMa2E6 — BlueBoot (@blue_boot) May 26, 2025

"Hay cosas que salen del ámbito artístico que no sé, y no voy a hablar"

Junto al paradero de Melody y su familia, el otro gran debate de la esfera mediática española estuvo asociada a la participación de Israel en el festival, y al mensaje que RTVE emitiera antes de la final del festival reclamando un alto al fuego en Palestina.

Al ser preguntada Melody por esto, ella mostró distancia recalcando que "lo más importante es la música", y que además, no tenía el conocimiento preciso para pronunciarse con firmeza. Dejando claro que "ojalá esos conflictos se acaben", la andaluza recalcaba que desde su victoria en Benidorm Fest, por contrato se le prohibía hablar sobre política, otro hecho que RTVE desmintió minutos después, alegando que la prohibición a la que se refería Melody era relativa a las canciones presentadas.

Melody, una "diva valiente y poderosa", hasta que tiene que denunciar el genocidio que está perpetrando Israel al pueblo de Palestina: "Sobre política no voy a pronunciarme. Lo mío es arte". pic.twitter.com/1XGUUFKq4m — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 26, 2025

Pese a que Melody 'toreara' bastante bien las cuestiones respectivas al carácter político del festival, la sevillana sí tuvo tiempo en la rueda de prensa para repasar sus datos en Spotify y como 'Esa Diva' marcaba tendencia a nivel europeo, algo que no se tradujo en puntos el 17 de mayo en Basilea.

"No he podido ser yo"

Lo primero que piensa cualquier persona en el momento en que su artista abandona Eurovisión pidiendo un tiempo y volviendo a su casa es que el resultado no convenció y no salió precisamente contenta. Si bien Melody aclaraba por activa y por pasiva que era un asunto de "conciliación familiar y salud mental" que además coincidía con un 'valle' en la promoción del tema al no coincidir el final de Eurovisión con las Fiestas de San Isidro, lo cierto es que algún síntoma de descontento Melody sí mostró.

Y es que conforme avanzaba la rueda de prensa, la nazarena dejaba claro que "desde que la candidatura pasó a ser responsabilidad de RTVE tras Benidorm Fest", varias cosas que ella hubiera llevado a Basilea se cayeron. Dejando claro que ella "hubiera llevado la candidatura de otra manera" y que de volver volvería a Eurovisión "en otras condiciones", factores como los planos de sus bailarines al inicio, "lo mucho que ha sufrido" con el telón de su canción o algún plano final "en Pekín" fueron quebraderos de cabeza para la artista.

Si un artista se calla, malo.

Si habla con seguridad, se le llama soberbio.

Melody es clara: no pudo mostrar lo que realmente quería por decisiones impuestas por RTVE.

Aun así, dio la cara, defendió su visión con ellos delante y sin miedo.

VALIENTE. pic.twitter.com/thhidV18KV — VÍCTOR SEGOVIA (@VictorSegovia__) May 26, 2025

Detalle a detalle que solo la 'Eurovisión ficción' sabrá si hubiera afectado en el resultado o no, quedaba claro que Melody no volvió contenta de Basilea, a salvedad de su desempeño vocal y artístico, del que acabó satisfecha aunque "le hubiera sacado mucho más partido". Reconociendo que su mayor premio ha sido "el calor del público" durante estos meses, la rueda de prensa se cerró con nuevas alusiones a Lady Gaga para rebajar un ambiente tenso que presidió todo el evento.

¿Y ahora qué?

La gran pregunta para el eurofan, el ciudadano español o cualquiera que se haya enterado del asunto (Melody y su vuelta ha estado en todos lados) es saber de los siguientes pasos tanto de Melody como RTVE. Más allá de saber que ella a 'La Revuelta' no volverá en un tiempo, y que RTVE tiene bastante que anunciar de cara a Benidorm Fest 2026 en próximas fechas, lo cierto es que esta recepción de Melody deja un sabor amargo a una candidatura que reunió a más de un 50% de share delante de la pantalla mirando a Basilea.

Actuación de Melody en Eurovisión 2025 EBU

Sin demasiada autocrítica respecto al concepto, la canción, o simplemente la simple asunción de que 'Esa Diva' no convenció en Europa, Melody afrontará un verano lleno de conciertos donde recibirá todo ese cariño que España le ha mostrado sin condiciones. Por parte de RTVE, durante la rueda de prensa anunció la apertura de recepción de canciones para Eurovisión Junior, así como en breves, el 17 de junio, Ana María Bordas asumirá la jefatura del Comité de Referencia de Eurovisión, siendo la máxima autoridad del festival en 2025. En el horizonte, la conclusión final de la corporación respecto al televoto e Israel, poner pistoletazo de salida a Benidorm Fest 2026 y lo más importante: colocarse en el carril de los grandes resultados en un festival que desde Chanel nos ha colocado en el vagón de cola.