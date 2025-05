La madre del niño Gabriel denuncia amenazas de Ana Julia por torpedear su documental

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, ha denunciado la situación de desamparo en la que se encuentra. Además, ha denunciado que la asesina de su pequeño, Ana Julia Quezada, le está enviando amenazas de muerte desde prisión: "La asesina de mi hijo me quiere matar", ha afirmado en el marco de una rueda de prensa desde Almería.

Durante su comparecencia, Patricia Ramírez ha denunciado algunas irregularidades que se están sucediendo en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), donde se encuentra internada la asesina de su hijo: "Me siento obligada como ciudadana y en especial, hago esto por todas las víctimas a las que nuestros asesinos han convertido en famosos. También lo hago como madre de Gabriel, porque lo sigo siendo y lo seguiré hasta que me muera, siempre saldré a defenderlo", ha expresado.

Su intervención se produce después de que haya salido a la luz que dos funcionarios de la prisión habrían mantenido relaciones sexuales con la condenada a cambio de entregarle un teléfono móvil: "He tenido mucho miedo porque se filtró todo de nuestro sumario. Esta vez no tengo miedo y doy un paso hacia adelante. Cuando las víctimas nos quedamos escondidas perdemos la capacidad de nuestros derechos".

Un escándalo en prisión del que ha recordado que dio aviso inicialmente: "Esto no lo ha abierto la Guardia Civil es el fruto de una denuncia donde yo aporto testimonios. Dije que existían móviles dentro de prisión, que se podían haber dado poderes judiciales para que hiciera movimientos fuera y que en los vis a vis además se le podría haber entregado dinero".

Ana Julia Quezada cumple prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz Captura

Como consecuencia de estas denuncias, Patricia Ramírez denuncia haber recibido amenazas directas de Ana Julia Quezada: "En diciembre presenté denuncia ante la Guardia Civil por amenazas hacia mi persona, ha manifestado que me quiere matar porque le he reventado el documental y se quiere vengar".

"Aterrada"

Con todos estos hechos, la madre del niño Gabriel confiesa sentirse "aterrada". "He sido informada que en estas diligencias de investigación está mi nombre, teléfono y hasta la dirección de mi casa, mis datos personales no se han protegido. Toda esa información le ha llegado a uno de los funcionarios que ha tenido contacto directo con ella", ha denunciado.

"En esos móviles además de haber imágenes sexuales hay grabaciones para el documental. No solo son dos funcionarios, a mí me constan al menos cuatro", ha explicado, a la vez que se cuestiona el motivo por el que "se les da fama a los asesinos", mientras que "a las víctimas se las ningunea o no se les escucha".

Patricia Ramírez ha explicado que el proceso de denuncia ha sido largo y que ha concluido con una petición a los ministerio de Interior y Justicia: "Espero que traslade información sobre esos funcionarios de la cárcel, que localicen esos móviles e investiguen las imágenes, además de esos movimientos de dinero porque me afectan a la responsabilidad civil que aún no me ha pagado. Que me llame la Fiscalía y así podré pasarle toda la información para que se destape y lleguen hasta el final".

La madre del niño Gabriel ya denunció hacía un año que Ana Julia Quezada tenía trato de favor en la cárcel y que, según una fuente cercana, contaba con un teléfono móvil con el que estaba realizando grabaciones para un 'true crime' sobre el asesinato de Gabriel Cruz en 2018.

La madre del menor llegó a denunciar estos hechos ante la Comisión de Interior del Senado y en junio presentó una denuncia ante la Guardia Civil con varios hechos penales de relevante gravedad que estaban ocurriendo en la prisión abulense.