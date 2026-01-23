Los Replicantes
Buscar

Política

Investigan a Xavier García Albiol por el desalojo de personas migrantes en Badalona

El Ministerio Público abre diligencias tras la denuncia que realizó el eurodiputado Jaume Asens en el B9 de Badalona.

Investigan a Xavier García Albiol por el desalojo de personas migrantes en Badalona
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol Foto: PP
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Enero 2026 13:19 (hace 10 horas)

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP) por el desalojo de cientos de personas migrantes del antiguo instituto municipal B9 de Badalona.

Vídeos Los Replicantes

Las diligencias parten de la denuncia penal que interpuso el eurodiputado Jaume Asens (Comuns), en el que apreciaba posibles delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios y un delito de odio, en este último caso penado con cárcel. Además, Asens pedía investigar posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.

Las diligencias incluyen requerir al Ayuntamiento de Badalona sobre las actuaciones realizadas para el desalojo e informes de los Servicios Sociales sobre las actuaciones posteriores. También se cita como testigo a un periodista que publicó unas declaraciones controvertidas de un grupo de vecinos contrarios al realojo de los afectados.

La Fiscalía abre diligencias contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol
La Fiscalía abre diligencias contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol PP

El Consistorio defiende que cumplió escrupulosamente la resolución judicial y apela al dispositivo de Servicios Sociales que se desplegó en el viejo instituto. El alcalde llegó a afirmar que "no gastaría un euro" en dar realojo a los afectados, a los que tachó de "delincuentes".

Sin embargo, ahora afirma que se desplegó a un equipo de Servicios Sociales para atender a aquellos que lo necesitasen, que reclamó medio centenar de personas. El Consistorio ahora se ciñe a este operativo para justificar que cumplió con la resolución judicial.

Varias actuaciones judiciales

La apertura de diligencias de la Fiscalía llega después de que el Ministerio Público reclamara en diciembre explicaciones sobre la protección que se había ofrecido desde el Consistorio a todos los afectados.

Dicha información fue solicitada al juzgado contencioso-administrativo que había aprobado dicho desalojo. La juez señala que el operativo se debía efectuar "siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales a los efectos de prestarles la atención del programa de atención social", así como "remitiendo informe de lo actuado" al respecto. Se señaló también que "no había presencia de niños y mujeres permanente en el recinto".

La magistrada cita informes del equipo de detección y atención a personas en situación de sinhogarismo municipal. Allí se indica que "en el momento del lanzamiento y salida del bien inmueble, se activará un dispositivo municipal para atender a aquellas personas que hagan una demanda social concreta".

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
García Albiol (PP) publica un vídeo de un hombre masturbándose en plena calle

García Albiol (PP) publica un vídeo de un hombre masturbándose en plena calle

Xavier García Albiol (PP) recupera la Alcaldía de Badalona contra todo pronóstico

Xavier García Albiol (PP) recupera la Alcaldía de Badalona contra todo pronóstico

Xavier García Albiol, en los Papeles de Pandora: vinculado a una sociedad en Belice

Xavier García Albiol, en los Papeles de Pandora: vinculado a una sociedad en Belice

Moción de censura a García Albiol: ya es alcalde de Badalona el socialista Rubén Guijarro

Moción de censura a García Albiol: ya es alcalde de Badalona el socialista Rubén Guijarro

Contenidos que te pueden interesar
La Fiscalía archiva la investigación contra Julio Iglesias

La Fiscalía archiva la investigación contra Julio Iglesias

Adiós carril Bus-VAO: cambios para todos los conductores en 2026

Adiós carril Bus-VAO: cambios para todos los conductores en 2026

De qué ha muerto el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi a los 70 años

De qué ha muerto el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi a los 70 años

Ni Primaprix ni Sqrups: los supermercados 'low cost' que irrumpen en pleno Madrid

Ni Primaprix ni Sqrups: los supermercados 'low cost' que irrumpen en pleno Madrid

Alerta por desabastecimiento de alimentos: el aviso de los supermercados

Alerta por desabastecimiento de alimentos: el aviso de los supermercados

Adiós VIPS: cierra un histórico restaurante en Madrid

Adiós VIPS: cierra un histórico restaurante en Madrid

Muere la influencer Isabel Veloso a los 19 años

Muere la influencer Isabel Veloso a los 19 años

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones