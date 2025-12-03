Los Replicantes
Imputada por fraude y corrupción la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini

La justicia europea ha decretado el secreto de sumario y ha decretado libertad provisional para los tres acusados.

La ex Alta Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini Foto: CC
03 Diciembre 2025 11:35 (hace 5 horas)

La ex-alta representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, ha sido imputada por presuntos delitos de fraude y corrupción, junto a otros dos altos cargos, tras una investigación vinculada a la adjudicación de un contrato público para la formación de diplomáticos de la UE.

Después de su detención en la víspera y el interrogatorio realizado por la policía judicial belga de Flandes occidental, los tres sospechosos han sido formalmente imputados. Se les imputan cargos relacionados con "fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", según señala EPPO en un comunicado.

A pesar de que las leyes belgas permiten que estén retenidos durante un plazo de 48 horas, los tres acusados ya han sido puestos en libertad al excluir el riesgo de fuga. Además, se recuerda que "todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad".

La Fiscalía Europea mantiene por ahora el secreto de sumario y no ofrecerá más detalles por el momento acerca de la investigación, ya que tiene intención de no comprometer sus resultados sobre este caso de corrupción en el seno de la Unión Europea.

Registros e investigación

La policía belga comenzó sus registros a primera hora de este martes, 2 de diciembre, en las dependencias del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE en Bruselas, que ahora dirige la estonia Kaja Kallas, en la sede del Colegio de Europa de Brujas.

Durante esta operación, quedó detenida Mogherini, que está actualmente al frente del Colegio de Europa, uno de los grandes viveros de funcionarios europeos. Además, quedó bajo custodia otro alto responsable del Colegio de Europa, así como el veterano diplomático italiano Stefano Sannino, ex secretario general del SEAE y actual director general del departamento de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión.

Las investigación arrancó con los trabajos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y se centra en el proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea. Este es un programa de formación de nueve meses para diplomáticos noveles de los Estados miembros, que fue adjudicado por el SEAE a la sede belga del Colegio de Europa en el período 2021-2022, tras una licitación que ahora está siendo cuestionada.

Se investiga ahora si el Colegio de Europa o alguno de sus representantes fueron previamente informados de los criterios de selección del procedimiento de licitación y si tenían motivos suficientes para saber desde el principios que recibirían la adjudicación del proyecto. Se sospecha que se trasladó información confidencial que habría favorecido a uno de los candidatos, lo que viola las normas europeas de competencia leal.

