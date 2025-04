Dos años de la guerra en Sudán, la mayor crisis abierta en el mundo: más de 60.000 muertos

Sudán enfrenta una grave crisis desde que el 15 de abril de 2023 estallara la guerra entre las Fuerzas Armadas y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El conflicto se ha extendido progresivamente a todo el país y está recrudeciéndose.

El Ejército controla gran parte del norte y del este en Sudán, mientras que las FAR se han hecho con la región de Darfur, partes del estado de Kordofán y también habían controlado hasta hace tan solo unas semanas gran parte de la capital, Jartum.

El país, que ya padecía un grave problema de pobreza antes del conflicto, vive en estos momentos una de las peores crisis humanitarias a nivel global. Alrededor de 25 millones de ciudadanos sufren grave escasez de alimentos y 600.000 se encuentran al borde de la inanición, según denuncia la ONU.

La violencia, la guerra y la escasez están provocando graves consecuencias. Un estudio reciente del Grupo de Investigación de Sudán de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres triplica las cifras de la ONU (26.000 muertos) y eleva las víctimas mortales a más de 61.000 personas directas de la violencia, pero también de otras causas vinculadas como el hambre o las enfermedades.

En la guerra lideran ambos bandos el comandante del Ejército, el general Abdel Fattah al Burhan, y el jefe de las FAR, su antiguo colaborador Mohamed Hamdan Daglo. Ambos se hicieron cargo del gobierno tras la caída de Omar al Bashir en 2019 tras casi tres décadas en el poder.

Inicialmente plantearon dirigir un proceso de transición para desembocar en unas elecciones generales, pero no lograron encontrar consensos. Mohamed Hamdan Daglo no aceptaba las condiciones para integrar a las FAR en el ejército porque perdía su capacidad de influencia y poder, lo que derivó en fuertes tensiones y violencia.

A pesar de que el conflicto podría llevar a una victoria de las Fuerzas Armadas si solo dependiera de Sudán, según un estudio de Crisis Group, la realidad es que la injerencia externa y los grandes intereses en el país han generado continuadas escaladas y un enquistamiento de la guerra.

