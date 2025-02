La guerra en Congo de la que nadie habla: 7.000 muertos desde enero y expolio de minerales

El asedio de las milicias del M23 en el este de República Democrática del Congo (RDC), un grupo financiado por Ruanda, está generando un fuerte recrudecimiento de la guerra en el país. Desde enero de 2025 se han registrado al menos 7.000 muertos, según ha anunciado la primera ministra Judith Suminwa. Datos en la línea de la denuncia de Cruz Roja, que cifra en 2.900 muertos solo la conquista de la ciudad de Goma, 3.000 heridos y la destrucción de hasta 90 campamentos de personas desplazadas.

El recrudecimiento del conflicto está generando graves consecuencias en la población local. Entre otros aspectos se han disparado las violaciones contra mujeres y niñas, perpetradas por las milicias que están tomando las calles totalmente armados.

El vaivén del conflicto genera impunidad y las víctimas muchas veces ni reciben la atención médica necesaria. Según los cálculos de la Agencia para la Infancia de Naciones Unidas, solo en la semana posterior a la conquista de la ciudad de Goma se contabilizaron 572 violaciones.

La ciudad de Goma está ubicada en la región de Kivu, al noreste de República Democrática de Congo y ha sido tomada por las milicias del M23, un grupo rebelde financiado por Ruanda, un pequeño estado más pequeño que Suiza ubicado al este. En todo caso, el M23 ha negado su relación con Ruanda, pero las milicias han estado presentes en su país y pertenecen a la etnia tutsi, a la que también el presidente Paul Kagame, en un país marcado por el genocidio que perpetraron en el pasado los hutus dentro del país.

La región ahora asediada por M23 es un territorio muy rico en minerales de alto valor, como el oro, casiterita, diamantes, tungsteno, manganeso o el coltán, fundamental en la fabricación de teléfonos móviles y otros dispositivos tecnológicos y cuyo valor se ha disparado durante la última revolución tecnológica.

