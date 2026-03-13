El grupo suizo que se expande en España: abre supermercados en todo el país

La distribución alimentaria en España sigue atrayendo a grandes operadores internacionales. El grupo suizo Transgourmet, uno de los mayores distribuidores de alimentos y bebidas de Europa, ha iniciado 2026 con una nueva fase de crecimiento en el mercado español. A través de su filial Transgourmet Ibérica, la compañía ha puesto en marcha ocho nuevos supermercados en distintos puntos del país, reforzando su red comercial y consolidando su apuesta por el comercio de proximidad.

Las nuevas aperturas suman 1.641 metros cuadrados de superficie comercial y forman parte de una estrategia empresarial que prioriza la consolidación y la rentabilidad frente a un crecimiento acelerado. Con este movimiento, el grupo continúa ampliando su presencia en España en un momento en el que el formato de supermercado de barrio gana protagonismo entre los consumidores.

Nuevos supermercados en tres comunidades clave

La expansión se concentra principalmente en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, territorios considerados estratégicos dentro del plan de crecimiento de la compañía en la Península. Los establecimientos operan bajo varias de las enseñas que el grupo desarrolla en el mercado español, como Suma Supermercats, SPAR y Kuups.

La mayor parte de las aperturas corresponde a la marca Kuups, que continúa ampliando su presencia a través de Nuditrans, una sociedad creada junto a Nudisco para impulsar este modelo de supermercado de conveniencia.

La Comunidad Valenciana concentra buena parte de esta expansión, con cuatro nuevos establecimientos repartidos entre las provincias de Alicante y Valencia, dos áreas donde el grupo busca reforzar su presencia en el segmento de proximidad. A estas aperturas se suman dos supermercados Suma en Andalucía, concretamente en las provincias de Almería y Málaga, así como un nuevo establecimiento de la misma enseña en Tarragona.

La octava apertura corresponde a un supermercado Spar en Barcelona. Este proyecto se ha desarrollado gracias a un acuerdo estratégico entre Transgourmet y Grupo Llobet, una compañía catalana especializada en distribución y producción alimentaria que mantiene una fuerte presencia en la Cataluña Central.

Crecimiento apoyado en franquicias y socios locales

La expansión de la red minorista responde a un plan empresarial que busca reforzar el posicionamiento del grupo en el mercado español del consumo cotidiano. En lugar de apostar por una expansión rápida, la estrategia se centra en consolidar franquicias sólidas y rentables, apoyándose en operadores locales y acuerdos con socios regionales.

Este enfoque pretende responder a los cambios que se están produciendo en los hábitos de compra de los consumidores. En los últimos años, los supermercados de proximidad han ganado peso frente a los grandes formatos comerciales, impulsados por la compra frecuente, la cercanía al domicilio y la comodidad.

El desarrollo de tiendas de menor tamaño, ubicadas en entornos urbanos o en barrios con alta densidad de población, se ha convertido en una de las principales apuestas del sector de la distribución alimentaria.

La red de Transgourmet en España

La filial española del grupo suizo mantiene una amplia estructura logística y comercial en el país. En la actualidad cuenta con siete plataformas logísticas desde las que abastece a su red de establecimientos, que se acerca a los 700 supermercados bajo enseñas como Suma, Proxim, Spar y Kuups.

Más allá del negocio minorista, la compañía también tiene una presencia relevante en el suministro al sector de la hostelería. Su red incluye decenas de centros cash & carry destinados a profesionales, estaciones de servicio bajo la marca GM Oil y una amplia estructura comercial que combina cientos de vendedores con una flota de reparto que opera en todo el territorio.

Con estas nuevas aperturas, Transgourmet refuerza su posición en el mercado español y avanza en su estrategia de crecimiento sostenido, apoyada en el comercio de proximidad y en la colaboración con socios locales para ampliar su red de supermercados.