El Estado le concede pensión de orfandad a los 92 años: su padre murió en la Guerra Civil

Paquita se quedó huérfana con tan solo cuatro años. Fue el 23 de febrero de 1938 cuando se padre falleció en plena Guerra Civil en Madrid. Sin embargo, no había tenido ningún reconocimiento o prestación social por ello hasta ahora.

Después de 87 años desde el fallecimiento de su padre, le Estado finalmente le ha reconocido la pensión de orfandad. El pasado 2 de abril, le llegó la notificación oficial, en un anuncio que fue totalmente reparador. El primer cobro ha llegado antes de cumplir los 92 años.

El padre de Paquita, Zacarías era uno de los primeros conductores de Metro, que arrancó en el suburbano cuando este servicio de transporte público se inauguró en 1919. Posteriormente, tras la muerte del padre, su madre tuvo que ocuparse de toda la familia, limpiando casas para sacar a sus hijas adelante.

Con el paso de los años, un hijo de Paquita comenzó a investigar la muerte de su abuelo y logró documentarla. En ese momento, pidió oficialmente la pensión para su madre, aunque no tenía por entonces ninguna esperanza. Ahora, el hijo de Paquita no puede creerse lo que ha ocurrido: "Encontrar el expediente del fallecimiento de mi abuelo fue como encontrar un tesoro perdido", ha reconocido en el programa 'Mañaneros' de TVE. Para Paquita, este ha sido "el mejor regalo de cumpleaños".

"Toda la familia se reía"

Juan, hijo de Paquita, ha reconocido que su familia tenía gran incredulidad en que su petición pudiera salir adelante. En televisión, había escuchado algunas informaciones sobre prestaciones para personas que tenían familiares fallecidos en la Guerra Civil, y recordaba su historia: "Una bala perdida lo mató".

A pesar de que no tenía ninguna esperanza ni nadie en su entorno creía que la solicitud pudiera salir adelante, probó a seguir los trámites establecidos: "Me dijeron que iniciaban expediente, pero toda la familia se reía. Después me pidieron la pensión de orfandad de mi abuela y de mi abuelo. Y nos la dieron".

El hijo de Paquita, Juan, inició todos los trámites Captura

En esta petición fue crucial que contara con el expediente judicial de la muerte del padre de Paquita. "Ese informe dice que es trasladado a la casa de socorro de Chamberí y luego al hospital, en el Colegio del Pilar, en El Barrio de Salamanca de Madrid, y luego murió. Me quedé sorprendido, fue como encontrar un tesoro perdido", rememora.

Su padre, Zacarías, era uno de los primeros conductores de Metro de Madrid ante su inauguración en 1919. Por su parte, Paquita fue camiseta en un taller de costura, taquillera y revisora en Metro de Madrid durante siete años. Ahora, aprecia esta pensión, que considera todo un tributo a su padre.