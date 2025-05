Directo | Sigue el cónclave en el que se elegirá al sucesor del Papa Francisco

"Extra omnes" ("todos fuera"). El cónclave en el que se elegirá al sucesor del Papa Francisco ya ha arrancado. Se espera a las 19:00 horas de este miércoles, 7 de mayo, la primera fumata sobre la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica, con el resultado de la primera votación de los cardenales convocados. Si no se produce, habrá dos votaciones más durante la mañana de este jueves, 8 de mayo, y otras dos durante esa tarde.

Al final de esta noticia podrás comprobar actualizaciones en directo sobre el cónclave

Solo pueden asistir los menores de 80 años, y 108 de los 135 convocados han sido designados por el Papa Francisco, veinte de ellos se han incorporado en diciembre pasado. El mundo está pendiente de la señal más simbólica que determinará un nuevo Papa. Puedes seguir la señal en directo en la televisión oficial del Vaticano.

En el proceso de votación, cada papeleta se quemará tras la votación en una estufa especialmente diseñada para generar fumata blanca o negra. Si es negra, indicará que no se ha alcanzado la mayoría de dos tercios para un nuevo pontífice. Si es blanca, habrá nuevo Papa, a lo que se sumará el repique de campanas.

El Vaticano no ha revelado cuánto podría extenderse el cónclave. Cabe tener en cuenta que en estos momentos no hay un nombre cerrado, si no que se han establecido quinielas con los favoritos para suceder al Papa Francisco tras su fallecimiento el pasado 21 de abril a los 88 años.