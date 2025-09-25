Un diputado de VOX dispuesto a despedir a Marc Giró cuando su partido "llegue a RTVE"

Manuel Mariscal Zabala, diputado de VOX, amenaza con despedir de manera fulminante al presentador Marc Giró cuando su partido político "llegue a RTVE". La amenaza surge por un monólogo que protagonizó el presentador, el pasado martes 23 de septiembre, durante la emisión del programa 'Late Xou' en La 1.

Palabras de Marc Giró en el monólogo

El humorista catalán dedicó su monólogo al "varón español". Un discurso que comenzaba: "Un asunto que preocupa mucho a nuestros conciudadanos: la persecución al varón, la persecución al varón español, por supuesto, español".

Sus palabras cargadas de humor afirmaban que al varón español se le persigue por su "ideología de género", una cuestión que "no permite desplegar libremente tu hombría", también el hombre español se dedica a "perseguir inmigrantes".

Marc Giró aportó también datos y con un tono burlesco se dirigió a aquellos que practican el discurso de que la ley contra la violencia de género no es justa para los hombres: "Las denuncias falsas por violencia de género representan un ínfimo 0,00084 % del total, pues tienes más números de que te toque la lotería o te atropelle un camión a que te caiga una denuncia falsa por violencia de género, francamente te digo: ¡qué mala suerte has tenido!".

Òscar Camps

Òscar Camps es fundador y director de Open Arms, una ONG que rescata a inmigrantes en el mar Mediterráneo. Días atrás, Santiago Abascal, líder de VOX, pedía que el barco que había auxiliado a más de 70.000 personas en los últimos 10 años y que pertenece a esta organización quedará confiscado y "hundido". Òscar Camps formó parte del monólogo de Giró y apareció en escena a los pocos minutos.

El presentador le preguntó a Camps: "Si el que se estuviera ahogando fuera uno de estos que pide el hundimiento de vuestro barco, ¿también lo salvaríais o le daríais un patito de goma?", a lo que contestó: "Rescatar no es opcional, es una obligación legal. Todo capitán está obligado a prestar ayuda a quien lo necesite en el mar sin tener en cuenta ni condición ni bandera. Los marinos estamos obligados a rescatar, pero algunos políticos creen que pueden hundir".

Reacción de VOX

Abascal ya ha dicho en alguna ocasión que acabaría con las malas lenguas, pues Mariscal Zabala se lo ha tomado muy en serio. La reacción del diputado fue inmediata, asegurando que el showman de La 1 será despedido cuando el partido ultraderechista pueda hacerlo.

Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas.



Cuando VOX llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles. https://t.co/rmp6G3Mxj2 — ManuelMariscalZabala (@MariscalZabala) September 24, 2025

Zabala representa a VOX en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE en el Congreso, el diputado se tomó el humor de Giró de manera muy personal y ha asegurado en sus redes sociales: "Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando VOX llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles".