Demandan a Milei por presunta estafa tras promocionar una criptomoneda fraudulenta

El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, se enfrenta a una querella por estafa tras promocionar en sus perfiles $Libra, una criptomoneda falsa, que ha afectado a más de 40.000 personas y dejado pérdidas estimadas en 3.800 millones de euros.

En la querella se señala a Milei como "partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas". También involucra a figuras de su entorno, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y dos militantes.

Junto a ellos, la demanda también incluye al empresario y CEO de Kip Protocol, Julián Peh, impulsor de la criptomoneda, así como al representante de Kelsier Venturas, Hayden Mark Davis, que facilitó toda la infraestructura necesaria para su desarrollo.

"Una organización concertada en cometer miles de estafas de manera premeditada y en simultáneo. En esta megaestafa tuvo como partícipes necesarios a los que organizaron y crearon el proyecto $Libra y también en igual medida a quienes lo promocionaron y dieron confiabilidad y respaldo al proyecto", expone el documento que recoge la demanda.

Javier Milei promocionó la criptomoneda en sus redes sociales. Se trata de un memecoin y precisamente el valor depende de que sea promovido por una personalidad pública.

Cuando el mandatario argentino lanzó el mensaje, la cotización se disparó repentinamente desde cero a 4,7 dólares y el valor global escaló hasta los 4.500 millones de dólares.

Sin embargo, las pocas billeteras que concentraban la mayoría de los tokens repentinamente retiraron 90 millones de dólares y en ese momento las criptomonedas se derrumbaron.

El presidente argentino tardó hasta cuatro horas en retirar el tuit con su recomendación. Después se disculpó en redes sociales alegando que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto".

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole...