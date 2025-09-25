Los Replicantes
Buscar
Usuario

Televisión

Cristina Pedroche revela el precio de su último vestido de las Campanadas

Cristina Pedroche acude al concurso de Iñaki López, 'Tesoro y cacharro', y revela el precio de su último vestido de las Campanadas.

Cristina Pedroche revela el precio de su último vestido de las Campanadas
Cristina Pedroche con el vestido de las Campanadas Foto: Instagram @cristipedroche
Andrea Torrente

Andrea Torrente

25 Septiembre 2025 14:43 (hace 28 minutos)

Cristina Pedroche ya se ha convertido en una tradición y un icono de la noche de las Campanadas. En los últimos años, la dedicación, la innovación, el punto cómico y la originalidad de la vallecana en los vestidos que lleva la última noche del año ha hecho que Antena 3 sea una de las cadenas más vistas durante los últimos minutos del año.

Vídeos Los Replicantes

Cristina Pedroche ha dicho en varias ocasiones que no solo se trata de un vestido, sino que lo utiliza como un arma para luchar y reivindicarse contra las injusticias. Además, es un proyecto en el que trabaja durante todo el año.

El último vestido que llevó tenía forma de "menina" y fue creado con su propia leche materna. Una Nochevieja más que dejó sorprendido a todo el mundo. El precio de este vestido lo desvelaba ella misma el 23 de septiembre en el concurso 'Tesoro o cacharro' de La Sexta en el que se presentaba con dicho diseño.

¿Cuánto costó el último vestido?

La colaboradora de 'Zapeando' acudió al programa presentado por Iñaki López para ayudar a los dos últimos concursantes. Estos tenían que adivinar cuál de los dos tesoros que tenían delante valía 50.000 euros: si un sarcófago o el vestido de Pedroche. Si acertaban se llevaban tal cantidad, si no ganarían 15.000 euros.

Para ayudar a los concursantes, Cristina dio algunos detalles sobre la elaboración del vestido: "No solo se valora lo que lleva sino todo lo sentimental que es, porque está hecho de mi leche. Lo ha hecho una diseñadora que se llama Belén Mozas. Todo lo demás, la forma de menina, el casco, lo de los pechos... lo ha hecho Vivas Carrión, unos diseñadores sevillanos muy famosos. Tenéis que fijaros bien en que cada cosa es como si fuera un propio pecho, un pezón del que van saliendo las gotitas de leche".

Tras escuchar a Pedroche, ambos concursantes apostaron que el tesoro que tenía el valor de 50.000 euros era el vestido de las Campanadas y, efectivamente, no se equivocaron. Cristina no se ha llevado ese dinero, pero puede disfrutar del vestido que lo guarda en su casa.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  6. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  7. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  8. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  9. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  10. El truco para refrescar la habitación sin aire acondicionado: solo hace falta una botella
Artículos relacionados
El mensaje del vestido de Cristina Pedroche durante las Campanadas sobre las personas refugiadas

El mensaje del vestido de Cristina Pedroche durante las Campanadas sobre las personas refugiadas

Cristina Pedroche explica el motivo de dar calva las Campanadas

Cristina Pedroche explica el motivo de dar calva las Campanadas

El dineral que cobra Cristina Pedroche por presentar las Campanadas

El dineral que cobra Cristina Pedroche por presentar las Campanadas

Cristina Pedroche bromea con la posibilidad de salir desnuda a dar las Campanadas

Cristina Pedroche bromea con la posibilidad de salir desnuda a dar las Campanadas

Contenidos que te pueden interesar
Bill Gates premia a Pedro Sánchez: "Al menos un país está dando un ejemplo diferente"

Bill Gates premia a Pedro Sánchez: "Al menos un país está dando un ejemplo diferente"

Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña

Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña

Adiós Ticketmaster: cambia el proceso de compra de entradas para evitar nuevas polémicas

Adiós Ticketmaster: cambia el proceso de compra de entradas para evitar nuevas polémicas

Un diputado de VOX dispuesto a despedir a Marc Giró cuando su partido "llegue a RTVE"

Un diputado de VOX dispuesto a despedir a Marc Giró cuando su partido "llegue a RTVE"

Ayuso al más puro estilo chavista: censura un programa sobre el franquismo en colegios

Ayuso al más puro estilo chavista: censura un programa sobre el franquismo en colegios

Más de 1.000 euros por 3 días sin experiencia: Mercadona busca personal de supermercados

Más de 1.000 euros por 3 días sin experiencia: Mercadona busca personal de supermercados

Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color

Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color

Confirmado por Madrid: este será el calendario laboral 2026

Confirmado por Madrid: este será el calendario laboral 2026