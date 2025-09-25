Cristina Pedroche revela el precio de su último vestido de las Campanadas

Cristina Pedroche ya se ha convertido en una tradición y un icono de la noche de las Campanadas. En los últimos años, la dedicación, la innovación, el punto cómico y la originalidad de la vallecana en los vestidos que lleva la última noche del año ha hecho que Antena 3 sea una de las cadenas más vistas durante los últimos minutos del año.

Cristina Pedroche ha dicho en varias ocasiones que no solo se trata de un vestido, sino que lo utiliza como un arma para luchar y reivindicarse contra las injusticias. Además, es un proyecto en el que trabaja durante todo el año.

El último vestido que llevó tenía forma de "menina" y fue creado con su propia leche materna. Una Nochevieja más que dejó sorprendido a todo el mundo. El precio de este vestido lo desvelaba ella misma el 23 de septiembre en el concurso 'Tesoro o cacharro' de La Sexta en el que se presentaba con dicho diseño.

¿Cuánto costó el último vestido?

La colaboradora de 'Zapeando' acudió al programa presentado por Iñaki López para ayudar a los dos últimos concursantes. Estos tenían que adivinar cuál de los dos tesoros que tenían delante valía 50.000 euros: si un sarcófago o el vestido de Pedroche. Si acertaban se llevaban tal cantidad, si no ganarían 15.000 euros.

Para ayudar a los concursantes, Cristina dio algunos detalles sobre la elaboración del vestido: "No solo se valora lo que lleva sino todo lo sentimental que es, porque está hecho de mi leche. Lo ha hecho una diseñadora que se llama Belén Mozas. Todo lo demás, la forma de menina, el casco, lo de los pechos... lo ha hecho Vivas Carrión, unos diseñadores sevillanos muy famosos. Tenéis que fijaros bien en que cada cosa es como si fuera un propio pecho, un pezón del que van saliendo las gotitas de leche".

Tras escuchar a Pedroche, ambos concursantes apostaron que el tesoro que tenía el valor de 50.000 euros era el vestido de las Campanadas y, efectivamente, no se equivocaron. Cristina no se ha llevado ese dinero, pero puede disfrutar del vestido que lo guarda en su casa.