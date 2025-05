La Fiscalía archiva una denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Monedero

La Fiscalía de Madrid ha archivado una denuncia por presunta agresión sexual contra el fundador de Podemos y profesor universitario Juan Carlos Monedero. La querella se interpuso en marzo de 2025 en la Fiscalía de Vigo por Xuntos por Galicia, que decía representar a las "perjudicadas" e incluía delitos de encubrimiento y omisión del deber del socorro contra Ione Belarra, Irene Montero y Ángela Rodríguez 'Pam'.

El Ministerio Público ha analizado el relato de los hechos y, tras las diligencias, ha archivado la denuncia porque "no consta que las perjudicadas hayan denunciado los hechos (quienes no se han puesto en contacto con esta Fiscalía tras otorgarle dicha posibilidad)".

La Fiscalía considera que en estos momentos no hay suficiente consistencia en los hechos denunciados para que pueda mantenerse una imputación por delito de agresión sexual. Ni concurren elementos indiciarios sobre una petición expresa de actos de naturaleza sexual y los contactos físicos sufridos, ni las presuntas víctimas presentan marcadores de vulnerabilidad.

A pesar de todo, la Fiscalía recuerda que las afectadas tienen derecho a presentar una denuncia ante los juzgados, siguiendo las normas dictadas en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En dicho caso, la causa se abriría directamente.

Sin encubrimiento

La sentencia de la Fiscalía también determina que el comportamiento de Ione Belarra, Irene Montero y Ángela Rodríguez 'Pam' no se puede vincular con el encubrimiento del presunto delito sexual denunciado ni que se haya abusado de sus funciones públicas.

La sentencia también exime de delitos a las ex ministras Belarra y Montero Pool Moncloa/Fernando Calvo

La Fiscalía también se pronuncia sobre la omisión del deber de socorro, que también descarta porque "no se han descrito la situación de desamparo o peligro en la que se encontraba la presunta víctima". "Por mucho que el denunciante considere que no se auxilió a la víctima o no se dio la respuesta esperada, no supone la comisión de tal ilícito, pues de la denuncia se revela más bien el desacuerdo con la actuación o manera de proceder de las denunciadas", señala el escrito.