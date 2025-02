Un atropello masivo deja al menos 20 heridos en Múnich en plena visita de Zelenski

Al menos 20 personas han resultado heridas en Múnich después de que un coche haya arrollado a la multitud, según informa la agencia Reuters. Los servicios de emergencias se han desplazado hasta el lugar para atender a las víctimas.

El conductor del vehículo conducía un Mini Cooper, según los medios locales, y ya ha sido detenido. Entre los heridos hay niños. El alcalde de Múnich se ha mostrado "profundamente conmocionado" con todo lo ocurrido y ha enviado mensajes de condolencias a los afectados.

Además, se han desplegado varias unidades de la Policía para verificar el origen de los hechos y determinar la naturaleza del ataque, según ha explicado un portavoz policial a Reuters, que no ha incidido en más detalles.

Estos hechos ocurren tan solo un día antes del inicio de la Conferencia de Seguridad de Múnich, programada para este viernes, 14 de febrero. Al encuentro asistirán personalidades relevantes como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, o el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

JUST IN: A car has plowed into a crowd in Munich, Germany.



Police officers can be seen rushing at the scene.pic.twitter.com/eDjRl9UgCD