Ataque terrorista en el Parlamento de Belgrado: el presidente denuncia lo sucedido

No es el primero de los ataques que suceden en la capital, el presidente tiene claro quién ha sido y los motivos.

Parlamento de Belgrado Foto: CC
Andrea Torrente

23 Octubre 2025 11:59

Aleksandar Vucic, presidente de Serbia, ha denunciado hoy, 23 de octubre, un "grave acto terrorista" en el que un tiroteo producido frente al Parlamento en Belgrado, capital del país, ha dejado un herido. Tras lo ocurrido, las autoridades de la ciudad han detenido a un sospechoso que podría haber sido el culpable de los disparos.

Detalles del sospechoso

El presidente ha tenido que dejar de inmediato un importante acto donde iba a hacer entrega de ayudas para la vivienda por los tiroteos ante el Parlamento. Vucic lo tiene claro, el culpable es Vladan Andelkovic, un hombre de 70 años con residencia en Satari Grand, región ubicada dentro de la capital.

Declaraciones

El presidente ha convocado una rueda de prensa en la que explica la finalidad de Andelkovic: "El objetivo era causar un peligro general, con motivación política inequívoca. Intentó fingir estar loco, pero es un hombre experimentado que trabajó en la seguridad del Estado hasta 1993".

Vucic piensa que "era cuestión de tiempo que ocurriera" ya que en los últimos meses han sido decenas los ataques sobre instituciones del Estado y sedes del Partido Progresista Serbio, pero los espacios de la oposición han quedado impunes, por ello, acusa a ciertos políticos de lo ocurrido. Además, añade que "no hay un caso similar en todo el mundo".

El presidente ha confirmado que el culpable y los cómplices, si los había, tendrán sus respectivas consecuencias y pide que haya calma entre la ciudadanía, "la venganza no debe existir [...] Necesitamos paz y estabilidad". También le ha dedicado unas palabras al herido: "Le deseo una pronta recuperación".

