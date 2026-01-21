Los Replicantes
Alerta AEMET: llega nieve a Madrid en esta fecha

Alerta por nieve en Madrid ante el paso de la borrasca Ingrid con varias recomendaciones para todos los ciudadanos.

Nieve Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

21 Enero 2026 14:08 (hace 1 hora)

Alerta AEMET. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de la llegada de nieve incluso la ciudad de Madrid, donde se ha lanzado un aviso de nivel amarillo. La borrasca Ingrid, que ha irrumpido en la Península Ibérica, dejará precipitaciones en forma de nieve en la región.

El día con mayor riesgo de nevada será este viernes, 23 de enero, lo que podría generar problemas en la movilidad y se recomienda extremar las precauciones, así como prever cadenas o neumáticos de invierno.

Esta situación no se limitará a la zona norte de la Comunidad de Madrid, ya que se extiende también a Castilla y León, así como la provincia de Guadalajara en Castilla-La Mancha.

La borrasca Filomena dejó una nevada histórica en Madrid capital
Las zonas afectadas se situarán en cotas medias altas, aunque es posible que la bajada de temperaturas derivada de la llegada de una masa de aire frío del Ártico deje nieve en la cordillera Cantábrica, zonas altas de León y el Pirineo oscense.

Aviso AEMET: nieve en Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que las alertas por nieve afectan a las zonas situadas por encima de los 1.200 y 1.300 metros de altitud, con una probabilidad de nevadas entres 40% y 70%, así como la previsión de una acumulación de nieve de 5 centímetros.

El servicio de Emergencias 112 recuerda que, además, continúa activa la alerta amarilla por nieve en la sierra para este miércoles 21 de enero, que se prolongará hasta las 21:00 horas.

Por estos motivos, se recomienda extremar la precaución y llevar cadenas o neumáticos de invierno, suficiente combustible y elementos de emergencia como mantas, agua, comida y un teléfono móvil cargado, si es posible también con una batería de repuesto.

Durante los próximos días, se espera que la cota de nieve que dejará la borrasca Ingrid en España se sitúe en los 300 metros. Este viernes, 23 de enero, el temporal circulará entre la península y las islas británicas, una situación que se dejará apreciar rápidamente.

Llegarán lluvias por toda España, incluyendo avisos costeros por fuerte oleaje y viento en el área mediterránea peninsular, Islas Baleares, el Cantábrico, el oeste de Galicia y el área del Estrecho.

La borrasca Ingrid dejará una importante baja de temperaturas, incluyendo también heladas durante el día y temperaturas que no pasarán en casi ningún punto de los 10ºC. En la mitad sur de la Península Ibérica, la cota de nieve ascenderá hasta los 600-800 metros, mientras que la mitad norte y centro comenzará desde los 300 metros.

