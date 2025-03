Alerta de la AEMET por inundaciones en Madrid: estas son las zonas que hay que evitar

Alerta en Madrid capital por riesgo de inundaciones. A pesar de la pequeña tregua registrada este miércoles, 19 de marzo, se espera que las borrascas regresen mañana jueves y las jornadas de lluvias se repetirán sin descanso durante los siguientes días, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por este motivo, el servicio Emergencias Madrid, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, ha alertado sobre las consecuencias que pueden sufrir algunos puntos de la capital, especialmente por las crecidas de los ríos que han inundado carreteras, afectado a núcleos de población y conllevado desalojos.

Las zonas más afectadas y sobre las que se extiende la alerta se sitúan en el área del río Manzanares, sobre todo en el tramo comprendido entre Mingorrubio y el Puente de los Franceses. La Confederación Hidrográfica del Tajo ha aumentado ya el ritmo de desembalse del río Manzanares para reducir el riesgo de posibles incidentes.

Ante el riesgo por desembalses, pedimos no acudir a las zonas no encauzadas del río Jarama y Manzanares, desde Mingorrubio hasta el Puente de los Franceses. La @policiademadrid mantiene vigilancia en los cauces. Estamos atentos a la situación y pedimos seguir los avisos de... pic.twitter.com/ro6ldnCGpx

Por este motivo, las autoridades han reclamado a los ciudadanos que eviten acercarse en todo momento al entorno del río y a las sendas peatonales. Además, también se han balizado algunas zonas en las que ahora está completamente prohibido el paso.

?? Importante ?? ??Se ruega no acercarse a las inmediaciones del Río Manzanares en el área entre la presa de El Pardo y el Puente de los Franceses. pic.twitter.com/57Phx8q5PC

Con motivo de esta alerta, la Policía Municipal de Madrid y los técnicos de Medio Ambiente siguen vigilando los aledaños de las zonas donde se pueden producir las inundaciones y están haciendo seguimiento de las imágenes aéreas de la sección de drones.

Las autoridades regionales han llamado a evitar algunas zonas de la Comunidad de Madrid por riesgo de inundaciones. Las más peligrosas se encuentran en las localidades de Madrid capital, Móstoles y Camarma de Esteruelas.

Además, un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid ha explicado que los bomberos siguen trabajando y realizando intervenciones en zonas de la región que ya están inundadas. Una de las más afectadas se encuentra en Móstoles, donde se ha desalojado a una familia de seis personas en el Poblado de Las Sabinas por la crecida del río Guadarrama.

???? ¡Atención!



?? 14:15h.



Llueve intensamente en toda la región. Si te vas a desplazar en coche:



? No te acerques a zonas inundadas.

? No atravieses balsas de agua o corrientes.

? No circules por caminos cercanos a ríos.#INUNCAM #ASEM112 pic.twitter.com/AjxNYBue8X