Avería en Renfe: retrasos en C-5, C-7 y C-10 de Cercanías Madrid

Los retrasos han vuelto a afectar este lunes al servicio de Cercanías Madrid, con demoras que rondaron los 20 minutos en varias líneas. En concreto, las incidencias se concentraron en la C-7 y C-10, además de la C-5, según los avisos difundidos durante la mañana.

En el caso de la C-7 y C-10, la causa señalada fue un problema de señalización en el entorno de Pozuelo, concretamente entre Príncipe Pío y Pozuelo, que obligó a ajustar la circulación mientras los técnicos trabajaban en la reparación. A su vez, la C-5 se vio afectada por una avería en Atocha.

Adif informó de la incidencia a través de sus redes sociales, asegurando que se estaba trabajando para restablecer la normalidad "a la mayor brevedad posible". El aviso, como viene ocurriendo en otros episodios, se llenó rápidamente de respuestas de usuarios que denunciaban retrasos, falta de información y una sensación de hartazgo ante la repetición de incidencias en la red.

Cercanías Madrid, líneas C7 y C10: Se registran retrasos medios de 20' por una incidencia que afecta a la señalización en Pozuelo. Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) January 26, 2026

"Más de 1.500 incidencias" y "apagón informativo", según la Comunidad de Madrid

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, elevó el tono este domingo, 25 de enero. Aseguró que Cercanías Madrid registró en 2025 "más de 1.500 incidencias, lo que, según su versión, supone un aumento de alrededor del 50% respecto al año anterior". Rodrigo vinculó esas cifras a una preocupación por la seguridad y por la falta de "transparencia", y habló de un supuesto "apagón informativo por parte del Ministerio de Transportes".

En sus declaraciones, realizadas ante los medios durante una presentación en la estación de Metro de Arganzuela-Planetario, también subrayó la discrepancia con los datos que maneja Renfe (que, según él, hablarían de un descenso). Ante esto, defiende que la Comunidad de Madrid "no se inventa" los números, ya que estos proceden de las incidencias comunicadas a Renfe y Adif y trasladadas al Consorcio Regional de Transportes. Rodrigo reclamó, además, retomar reuniones de seguimiento del plan de Cercanías, que no se convocan desde 2023.

Llevamos años denunciando el declive que ha sufrido el servicio de Cercanías.



Un deterioro constante que ha llevado a muchos madrileños a desconfiar de un medio de transporte esencial.



Es urgente devolver la confianza con inversiones eficaces, una planificación seria y una... pic.twitter.com/oZLkOnj2Kq — Jorge Rodrigo Dominguez (@jorgerodrigodo) January 25, 2026

Con esta nueva incidencia, Cercanías Madrid vuelve a sumar un episodio más a una cadena de problemas que mantiene la red bajo escrutinio. Mientras Adif trabaja por normalizar el servicio, la disputa política por las cifras y la falta de información se mezcla con el malestar de unos usuarios que reclaman soluciones y estabilidad.