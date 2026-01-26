Los Replicantes
Buscar

Noticias

Avería en Renfe: retrasos en C-5, C-7 y C-10 de Cercanías Madrid

Los retrasos vuelven a golpear a Cercanías Madrid, en un día más de protestas de usuarios hartos de incidencias constantes.

Avería en Renfe: retrasos en C-5, C-7 y C-10 de Cercanías Madrid
Tren de Cercanías en plena jornada de servicio en la estación de Atocha. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

26 Enero 2026 11:15 (hace 11 horas)

Los retrasos han vuelto a afectar este lunes al servicio de Cercanías Madrid, con demoras que rondaron los 20 minutos en varias líneas. En concreto, las incidencias se concentraron en la C-7 y C-10, además de la C-5, según los avisos difundidos durante la mañana.

Vídeos Los Replicantes

En el caso de la C-7 y C-10, la causa señalada fue un problema de señalización en el entorno de Pozuelo, concretamente entre Príncipe Pío y Pozuelo, que obligó a ajustar la circulación mientras los técnicos trabajaban en la reparación. A su vez, la C-5 se vio afectada por una avería en Atocha.

Adif informó de la incidencia a través de sus redes sociales, asegurando que se estaba trabajando para restablecer la normalidad "a la mayor brevedad posible". El aviso, como viene ocurriendo en otros episodios, se llenó rápidamente de respuestas de usuarios que denunciaban retrasos, falta de información y una sensación de hartazgo ante la repetición de incidencias en la red.

"Más de 1.500 incidencias" y "apagón informativo", según la Comunidad de Madrid

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, elevó el tono este domingo, 25 de enero. Aseguró que Cercanías Madrid registró en 2025 "más de 1.500 incidencias, lo que, según su versión, supone un aumento de alrededor del 50% respecto al año anterior". Rodrigo vinculó esas cifras a una preocupación por la seguridad y por la falta de "transparencia", y habló de un supuesto "apagón informativo por parte del Ministerio de Transportes".

En sus declaraciones, realizadas ante los medios durante una presentación en la estación de Metro de Arganzuela-Planetario, también subrayó la discrepancia con los datos que maneja Renfe (que, según él, hablarían de un descenso). Ante esto, defiende que la Comunidad de Madrid "no se inventa" los números, ya que estos proceden de las incidencias comunicadas a Renfe y Adif y trasladadas al Consorcio Regional de Transportes. Rodrigo reclamó, además, retomar reuniones de seguimiento del plan de Cercanías, que no se convocan desde 2023.

Con esta nueva incidencia, Cercanías Madrid vuelve a sumar un episodio más a una cadena de problemas que mantiene la red bajo escrutinio. Mientras Adif trabaja por normalizar el servicio, la disputa política por las cifras y la falta de información se mezcla con el malestar de unos usuarios que reclaman soluciones y estabilidad.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  7. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  8. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  9. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  10. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
Artículos relacionados
Caos en Atocha: retrasos de hasta cuatro horas en trenes

Caos en Atocha: retrasos de hasta cuatro horas en trenes

Sale a la luz la reveladora conclusión de Adif en Adamuz: dos meses antes del accidente

Sale a la luz la reveladora conclusión de Adif en Adamuz: dos meses antes del accidente

Adiós Cercanías Renfe: cierra la histórica estación de Sol desde noviembre

Adiós Cercanías Renfe: cierra la histórica estación de Sol desde noviembre

Caos en Renfe: una caída de los servidores provoca nuevos retrasos en AVE

Caos en Renfe: una caída de los servidores provoca nuevos retrasos en AVE

Contenidos que te pueden interesar
Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

Cuál es el centro comercial abandonado más grande de España: graban su interior

Cuál es el centro comercial abandonado más grande de España: graban su interior

Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE

Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE

Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles

Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles

Adiós Fnac: cierra esta histórica tienda en España en enero de 2026

Adiós Fnac: cierra esta histórica tienda en España en enero de 2026